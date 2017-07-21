У Тернополі заклали символічну капсулу на місці будівництва "Водної арени Тернопіль"

У Тернополі заклали символічну капсулу на місці, де біля русла р. Серет буде збудовано «Водну арену Тернопіль».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в церемонії взяли Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, голови Тернопільської ОДА Степан Барна, головний тренер збірної України з веслування на байдарках і каное Юрій Чебан та президента Федерації каное України Сергій Чернишов.

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Принагідно Гройсман ознайомився із проектом реконструкції гідротехнічних споруд веслувального каналу та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль.

«Це історичний момент. Адже те, що не вдалося зробити за часів радянської влади (будівництво веслувального каналу було розпочате ще у 1988 році – УНІАН), ми зможемо реалізувати тепер у незалежній Україні. І відбувається це саме завдяки об’єднанню зусиль держави, області та міста», – сказав Гройсман.

У свою чергу Барна наголосив, що дане будівництво – унікальне, адже такий веслувальний канал, який буде на Тернопільщині, буде єдиним в Україні.

Наразі є невеличкий канал у Дніпропетровську, але там немає жодної інфраструктури та належних умов для спортсменів, тренерів та суддів.

На сьогоднішній день проект по будівництву веслувального каналу на Тернопільщині уже пройшов підтримку в обласній державній адміністрації, а також в Міністерстві регіонального розвитку. Загальна вартість проекту – 68 млн. грн.

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Реалізація проекту передбачається у дві черги. Наразі виділені кошти на першу чергу робіт у сумі 17,5 млн грн, з яких 10,5 млн грн – державні кошти та 7 млн грн – співфінансування із місцевого бюджету. За ці кошти планують реконструювати гідротехнічну споруду, пішохідний міст та укріплення берега, побудувати причали, стартові вишки, трибуни для глядачів тощо.

«Спортсмени зі всієї України матимуть змогу тренуватися в належних умовах. Для них також буде передбачена вся інфраструктура із будівництвом готельного та спортивного комплексів, спортивних майданчиків, тенісних кортів для тренування та проведення змагань з різних видів спорту. Позитивним є також те, що логістика Тернополя дуже добра, адже ми знаходимося недалеко від Угорщини, Чехії, Польщі, Румунії. Це дозволить нашим спортсменам їздити до сусідніх країн на змагання та за обміном досвідом. У нас є добрі традиції водних видів спорту, тому нам важливо зберігати в цьому першість. А будівництво веслувального каналу водночас дасть поштовх для області та міста розвивати інфраструктуру і туризм», – підсумував Барна.