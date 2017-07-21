Компанія "Бучачагрохлібпром" запустила в дію новий елеватор потужністю 95 тисяч тонн

Компанія «Бучачагрохлібпром» запустила в дію новий елеватор потужністю 95 тис. тонн.

Як повідомили УНІАН на підприємстві, новозбудований сучасний високотехнологічний комплекс з власною атестованою лабораторією повністю пристосований для приймання, очищення, сушіння, зберігання та відвантаження зерна і олійних культур.

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На елеваторі забезпечується двоступенева очистка зерна, сучасна система аспірації, працюють високотехнологічні сушильні установки , що дозволяє впродовж тривалого часу зберігати зерно та експортувати його із збереженням якісних показників.

Всі процеси на елеваторі автоматизовані та мінімізують вплив людського фактору.

«Перед початком жнив ми освятили новий елеватор, загальна потужність якого становить 95 тисяч тонн. Тепер з Божою поміччю та благословенням ми готові до жнив», – зауважив комерційний директор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Іван Откидач.