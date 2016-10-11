На Тернопільщині агропідприємство надало районній лікарні тонну продуктів

Як повідомив УНІАН комерційний директор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Іван Откидач, таку благодійну допомогу медзакладу підприємство надає впродовж останніх двох років.

«Така благодійна акція є вкрай важливою та допоможе покращити умови перебування пацієнтів в закладі, оскільки забезпечить їх найнеобхіднішими продуктами харчування. Взагалі наша компанія піклується про мешканців району, тому ми намагаємось якомога частіше проводити подібні передачі», – зазначив Откидач.

За його словами, районна лікарня в Бучачі отримує продовольчу допомогу від агропідприємства мінімум двічі на рік.