На Тернопільщині агропідприємство надало районній лікарні тонну продуктів
18:05, 11 жовтня 2016Тернопіль
348 0
ТзОВ «Бучачагрохлібпром» надало Бучацькій центральній районній комунальній лікарні понад 1 тис. кг продуктів.
Фото прес-служби "Бучачагрохлібпром"
Як повідомив УНІАН комерційний директор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Іван Откидач, таку благодійну допомогу медзакладу підприємство надає впродовж останніх двох років.
«Така благодійна акція є вкрай важливою та допоможе покращити умови перебування пацієнтів в закладі, оскільки забезпечить їх найнеобхіднішими продуктами харчування. Взагалі наша компанія піклується про мешканців району, тому ми намагаємось якомога частіше проводити подібні передачі», – зазначив Откидач.
За його словами, районна лікарня в Бучачі отримує продовольчу допомогу від агропідприємства мінімум двічі на рік.
Фото прес-служби "Бучачагрохлібпром"
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter