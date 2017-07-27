На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано мотоцикліста, який зіткнувся з трактором. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася учора 26 липня близько 23 год у Чортківському районі.

На місці дорожньо-транспортної пригоди поліцейські з’ясували, що 30-річний чортківчанин, керуючи мотоциклом «Ямаха», не врахував дорожньої ситуації та допустив зіткнення з трактором. За кермом сільгосптехніки перебував 29-річний житель села Вербівці Теребовлянського району.

Читайте такожНа Тернопільщині через негоду рятувальники 4 рази звільняли дороги від повалених дерев

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, різані рани шиї та підборіддя, відкритий перелом пальця ступні. На даний час він перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю, транспортні засоби поміщено на арештмайданчик.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі внаслідок ДТП перекинувся автомобіль. Двох осіб було госпіталізовано