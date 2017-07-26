У Тернополі внаслідок ДТП перекинувся автомобіль, двох осіб госпіталізовано. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, двоє людей потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні на вул. Будного близько 16 год.

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Зіткнулися УАЗ та МАЗ. За попередніми даними автомобілі рухалися зустрічними смугами. Чому УАЗ опинився на шляху вантажівки наразі не відомо.

В результаті автопригоди, до лікарні потрапили двоє людей з УАЗу. У обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.