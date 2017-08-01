На Тернопільщині за 5 місяців обсяги виробництва промислової продукції зросли на 6,8%

На Тернопільщині за 5 місяців обсяги виробництва промислової продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 6,8% до 7,1 млрд грн. Як повідомили УНІАН в департаменті економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, найбільш динамічно нарощували виробництво промислові підприємства харчової галузі (+17,3%), галузі гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (+7,9%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (+18,5%).

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Промисловими підприємствами у І кварталі отримано 137 млн грн прибутків (+62,5%), залучено капітальних інвестицій 346 млн грн (більше у 2,6 раза). Найбільше інвестували у виробництво ПрАТ «Тернопільський молокозавод», ТзОВ «СЕ Борднетце Україна», ТОВ «Мрія – Сервіс», ПП «Захід Агроінвест», ТзОВ «Шредер». Заробітна плата штатних працівників промислових підприємств у травні 2017 року склала 5 тис. 667 гривень (+32,3%).

За 5 місяців вироблено валової продукції сільського господарства на 1,2 млрд грн, агропідприємства області наростили виробництво м’яса на 6,1%, молока – на 11,5%.

Сільськогосподарськими підприємствами впродовж І кварталу 2017 року отримано 2,2 млн грн прибутків, залучено 333,2 млн грн капітальних інвестицій (+33,2%).

Найбільші обсяги залучили ТОВ «Бучачагрохлібпром», ТОВ «Україна», ПАП «Дзвін», ПАТ «Агропродукт», ПАТ «Птахофабрика Тернопільська». Заробітна плата штатних працівників сільськогосподарських підприємств у травні 2017 року склала 5 тис. 734 грн (+48,1%).