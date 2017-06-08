32 підприємства Житомирщини представляють свою продукцію на виставці "Агро-2017"

11:52, 08 червня 2017
Суспільство
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Оглянув експозицію голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

32 підприємства Житомирської області представляють свою продукцію на Міжнародній виставці «Агро-2017», яка відкрилася вчора, 7 червня, у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 32 підприємства регіону представляють кращі зразки своєї продукції. Оглянув експозицію голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

oda.zt.gov.ua

«Як лідери агроринку (3 місце в Україні за індексом сільськогосподарського виробництва), маємо й надалі тримати передові позиції. «Агро-2017» – це гарний майданчик для розширення зв’язків між підприємствами, бізнесом та інвесторами, а також популяризації можливостей Житомирської області», – зазначив Гундич.

Підприємства представляють свою продукцію усім бажаючим, представникам бізнесу з 15 країн, а також обмінюються досвідом.

Виставка триватиме по 10 червня на території НК «Експоцентр України». Цьогоріч у ній беруть участь 1 тис. 200 учасників з 15 країн світу. Учасники представляють зразки сільськогосподарської техніки, продуктів харчування, тварин та товарів для тваринництва, рослинництва та агрохімії, органічної продукції, коней, птахів, риб, автоматизованих сільськогосподарських систем та багато іншого.

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