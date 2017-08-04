На Тернопільщині в Озерянській ОТГ почала діяти місцева пожежна команда

На Тернопільщині в Озерянській об’єднаній територіальній громаді відкрили місцеву пожежну команду. Як повідомили УНІНА в прес-службі облдержадміністрації, під час урочистостей голова ТОДА Степан Барна побажав вогнеборцям безпечної служби.

«Нехай ваші виїзди будуть більше тренувальними, аніж у зв’язку із надзвичайними ситуаціями. Тим не менше, як керівник цивільного захисту області я переконаний, що жителі села Озеряни, Жилинці та Пилатківці, а це понад 2,5 тисячі людей, тепер під надійним захистом. Для нас дуже важливо, щоб була можливість вчасно надати допомогу та врятувати людські життя, спільними зусиллями ми це робимо, чим змінюємо Тернопільщину на краще», – сказав під час виступу Барна.

Особовий склад Озернянської пожежної команди наразі сформовано з трьох чоловіків, фінансуватиметься команда з бюджету ОТГ. Приміщення сільським вогнеборцям надала місцева громада. Підрозділ забезпечено всім необхідним для виконання завдань.

Під час урочистого відкриття народний депутат від Тернопільщини Олег Барна вручив команді спецодяг, каски, мотопомпу та бензопилу. Також ОТГ отримала пожежний автомобіль, який вивільнився в підрозділах ДСНС.

Ключі від автоцистерни керівнику команди вручив очільник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей.

На завершення приміщення, техніку та бійців команди освятив священик, побажавши, щоб усі негаразди оминали стороною вогнеборців та жителів громади.