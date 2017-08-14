В зоні АТО загинув 21-річний уродженець Тернопільщини

15:50, 14 серпня 2017
Тернопіль
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Загиблий – з багатодітної родини, уродженець с. Криволука Чортківського району.

Трагедія сталася 12 серпня / фото УНІАН

В зоні АТО загинув 21-річний уродженець Тернопільщини.

Як повідомили УНІАН в обласному військкоматі, трагедія сталася 12 серпня.

«Під час виконання бойового завдання поблизу Водяного загинув солдат Іван Васильович Сторчак, 1996 р.н., навідник кулеметного взводу військової частини А2896», – йдеться в повідомленні.

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За даними військкомату, загиблий – з багатодітної родини, уродженець с. Криволука Чортківського району.

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Теги: #загиблий в АТО#АТО і Тернопіль