На Тернопільщині шахрайка обікрала пенсіонера, представившись соціальною працівницею.

Читайте такожНа Тернопільщині 57-річна жінка внаслідок телефонного шахрайства втратила 25,5 тисяч гривень Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повертаючись додому з магазину, потерпілий біля під’їду зустрів незнайому жінку, яка повідомила, що принесла матеріальну допомогу від держави.

При цьому попросилася зайти до квартири, мовляв, там зручніше заповняти необхідні документи. Вже в оселі пенсіонера незнайомка попросила склянку води, а сама тим часом обшукала кімнату й викрала 1,7 тис. грн та 5 фунтів стерлінгів.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.