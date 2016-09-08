У Тернополі шахрайка в пункті обміну валют викрала 14 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінка зайшла в обмінник учора близько 15 год. Вона майже не розмовляла українською, тож працівниця закладу прийняла її за іноземку.

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Коли клієнтка простягнула у віконце 1 тис. доларів, касир вирішила, що та хоче розміняти їх на гривні, відрахувала та передала їй 28 тис грн.

Жінка взяла до рук гроші, роздивилася їх, та, обурюючись, віддала назад, жестами пояснюючи, аби їй повернули долари. Працівниця обмінника віддала валюту.

Коли жінка пішла, касир перерахувала гривні і виявила, що половини суми немає.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.