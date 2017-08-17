На Тернопільщині розпочалися триденні військові інструкторсько-методичні навчання (фото)

На Тернопільщині розпочалися триденні військові інструкторсько-методичні навчання. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, учасники навчань справлятимуться зі стрільби з стрілецької зброї, пройдуть тактичну, тактико-спеціальну, військово-медичну підготовку.

Участь у навчаннях беруть близько трьохсот осіб, відбуваються вони у рамках програми Єдиного стрілецького дня. До занять залучені командири загонів, командири взводів та загонів оборони.

«Дані навчання є надзвичайно важливими, адже допомагають організовуватися, вчитися, орієнтуватися, а також бути готовими до різних ситуацій, в тому числі і до надзвичайних ситуацій воєнного характеру», – сказав під час відкриття навчань т. в. о. військового комісара обласного військового комісаріату, полковник Леонід Нечепорук.

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Голова ТОДА Степан Барна зазначив, що дані навчання частково пов’язані й з проведенням військових навчань Російської Федерації у Білорусі.

«Ми знаємо, чим військові навчання закінчилися свого часу в Грузії. Саме тому сьогодні ми маємо бути готові дати відсіч агресору з будь-якої сторони. І з цієї ж причини стрілецькі дні в області будуть проводитися щомісяця у рамках одного стрілецького дня. Переконаний, що це буде невід’ємною складовою забезпечення обороноздатності як області, так України», – підсумував Степан Барна.

Загалом в області функціонує 18 загонів територіальної оборони. Їх завдання – в особливий період забезпечувати порядок та безпеку на території, де розміщений загін тероборони.

«Протягом трьох днів керівний склад загонів територіальної оборони, а це приблизно 10% від загального особового складу, пройде навчання і надзвичайно важливо під час зборів попрацювати на максимум. Адже обороноздатність починається не тільки з регулярних Збройних сил, а й залежить у багатьох обставинах від здатності цивільного населення у відповідальний момент взяти зброю в руки. Саме для цього ми втілюємо стратегію формування територіальної оборони в нашій області», – сказав Барна.

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