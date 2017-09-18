На Тернопільщині заяви на отримання земельної ділянки подали вже 8 536 учасників АТО

На Тернопільщині заяви на отримання земельної ділянки подали вже 8 536учасників АТО. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, такі дані оприлюднив під час щотижневої відео наради з головами РДА начальник ГУ Держгеокадастру в області Віктор Мартинюк.

Читайте такожНа Тернопільщині ще 23 учасники АТО отримали земельні ділянки (фото)«Фахівці Держгеокадастру вже підготували 4 856 дозволів на розроблення документації із землеустрою площею 3 680 га. У свою чергу органи місцевого самоврядування підготували 1 895 дозволів на загальну площу 610 га. При цьому майже 4 тис. учасників АТО та сімей загиблих воїнів уже отримали земельні ділянки у власність», – зазначив Мартинюк.

Водночас він підкреслив, що є також зарезервовані земельні ділянки площею близько 2 тис. га, які передбачені для передачі у приватну власність учасникам АТО та сім’ям загиблих військовослужбовців області.