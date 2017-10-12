На Тернопільщині відбулася проща дітей з прийомних сімей та будинків сімейного типу (фото)

На Тернопільщині у Зарваниці відбулася проща дітей з прийомних сімей, будинків сімейного типу, обласного центру соціально-психологічної реабілітації.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід відбувся учора, організувала його служби у справах дітей Тернопільської ОДА.

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За словами начальника служби Ростислава Дрозда, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники разом із дітьми з різних районів у Марійському духовному центрі в Зарваниці взяли участь у святій літургії, мали тематичну бесіду з о. Андрієм, який служить у Зарваниці більше 10 років. Для дітей також провели цікаву екскурсію на території святині.

«Це була чудова можливість для дітей та дорослих зблизитися, краще пізнати один одного, напитися цілющої зарваницької води та просто гарно провести час», – зазначив Дрозд.