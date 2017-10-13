На Тернопільщині трьох поліцейських, які безпідставно зупиняли водіїв, покарали доганами. Як повідомили УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління поліції, 1 жовтня в соціальній мережі «Фейсбук» один з дописувачів поширив інформацію про незаконні дії поліцейських у райцентрі Чортків, в якому було вказано, що працівники поліції незаконно зупиняють водіїв на одній з вулиць райцентру, додавши відео з відеореєстратора.

Читайте такожУ Тернополі оштрафували водія маршрутки за проїзд на червоне світло світлофора

Після матеріалів, оприлюднених в ЗМІ, працівники інспекції по особовому складу ГУНП в області виїхали до Чорткова з перевіркою.

В ході даного службового розслідування встановлено, що поліцейські своїми діями допустили порушення службової дисципліни, оскільки дійсно безпідставно зупиняли транспортні засоби та перевіряли документи у водіїв.

За результатами перевірки трьом працівникам Чортківського відділу поліції оголошено догану.