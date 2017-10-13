На Тернопільщині трьох поліцейських, які безпідставно зупиняли водіїв, покарали доганами
За результатами перевірки трьом працівникам Чортківського відділу поліції оголошено догану.
На Тернопільщині трьох поліцейських, які безпідставно зупиняли водіїв, покарали доганами. Як повідомили УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління поліції, 1 жовтня в соціальній мережі «Фейсбук» один з дописувачів поширив інформацію про незаконні дії поліцейських у райцентрі Чортків, в якому було вказано, що працівники поліції незаконно зупиняють водіїв на одній з вулиць райцентру, додавши відео з відеореєстратора.
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Після матеріалів, оприлюднених в ЗМІ, працівники інспекції по особовому складу ГУНП в області виїхали до Чорткова з перевіркою.
В ході даного службового розслідування встановлено, що поліцейські своїми діями допустили порушення службової дисципліни, оскільки дійсно безпідставно зупиняли транспортні засоби та перевіряли документи у водіїв.
За результатами перевірки трьом працівникам Чортківського відділу поліції оголошено догану.