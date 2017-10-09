У Тернополі у ДТП за участю автомобіля поліції пошкоджено 3 автомобілі. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора 8 жовтня на перехресті пр. Злуки - 15 Квітня.

За попередньою інформацією, водій поліцейського автомобіля Daewoo Lanos їхав на виклик з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною.

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Спецсигнал проігнорував водій автомобіля Mercedes-Benz, в результаті службове авто врізалося в іномарку. Останню від удару відкинуло і Mercedes протаранив ще й автомобіль Ford Sierra, що стояв неподалік.

У ДТП легкі тілесні ушкодження отримав малолітній пасажир Mercedes-Benz. Хлопчика після надання меддопомоги відпустили додому.

Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення ПДР).