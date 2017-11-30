Близько 100 осіб пікетують Тернопільську міськраду, протестуючи проти запровадження плати в дитсадках для дітей без місцевої прописки
Батьки переконані, що раз вони працюють в Тернополі, а отже своїми податками наповнюють міський бюджет, з якого і фінансується дошкільна та позашкільна освіта, то не заслуговують на дискримінацію.
Близько 100 осіб пікетують Тернопільську міську раду. Як передає кореспондент УНІАН, люди прийшли на сесію, аби виразити свій протест проти запровадження плати за дитсадки та навчання у позашкільних навчальних закладах Тернополя для дітей, які не мають прописки в Тернополі.
Їхні батьки переконані, що раз вони працюють в Тернополі, а отже своїми податками наповнюють міський бюджет, з якого і фінансується дошкільна та позашкільна освіта, то не заслуговують на дискримінацію.
У руках люди тримають плакати з написами «Всі діти рівні у правах», «Ні дискримінації!», «Не робіть мамі нерви!».
На пікет окремі матері прийшли з маленькими дітьми на руках.
Через те, що охорона міської ради заблокувала вхід в мерію, тривалий час на пленарне засідання не могли потрапити депутати та журналісти.
Врешті протиправні дії охоронців припинила поліція, зараз активісти, представники пікетувальників та ЗМІ проходять в сесійну залу.