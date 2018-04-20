Пристрасті через дискримінацію: у Тернополі міськрада поділила дітей на міських і ні

У цих інформаційних зверненнях сказано, що батькам, які не прописані в Тернополі, доведеться самостійно покривати послуги наведених закладів міста. Або ж пропонується вплинути на керівників громад, аби ті уклали з міськрадою міжбюджетні трансферти і в такий спосіб компенсовували затрати, які несе міський бюджет на дітей із сіл, які відвідують в обласному центрі дитсадки, мистецькі чи спортивні школи.

Юристи наголошують, що рішення міськради є антиконституційними, одне з них вже оскаржується в суді. Влада області застерігає, що така поставка питання може мати непередбачувані наслідки, якщо обласні структури почнуть діяти за аналогічним принципам до тернополян.

Тим часом у міській раді переконані у свої правоті і, судячи з розміщених в дошкільних та позашкільних закладах оголошень, намагатимуться втілити рішення способом тиску на батьків.

Нема прописки – плати 1,2 тис грн в місяць

Шквал обговорень викликав допис в Фейсбуці Юлії Недзельської, яка повідомила, що з 1 січня 2018 року батьків з сіл зобов’язали за дитсадок у Тернополі платити 1,2 тис. грн плюс плату за харчування.

«Знаєте, я не думаю, що моя дитина використовує комунальних послуг на 1200 грн!!! Для неї окремо не опалюються і світло окремо для моєї дитини також не горить! А з моєї зарплати податки ішли в міський бюджет! Так, скоро будемо за дороги платити, бо ми їздимо по них, а ми ж не приписані!.. Це просто геноцид і травля людей», – написала жінка.

Головний інспектор з дошкільної освіти міськуправління освіти Ірина Антонюк пояснює, що ініціатива прийняття резонансного рішення належить міському управлінню фінансів і запевняє, що воно відповідає українському законодавству.

«Органи місцевого самоврядування згідно закону зобов’язані забезпечувати освітні послуги. Якщо вони не в змозі цього зробити на своїй території, то повинні укласти трансферну угоду. Ми візьмемо на себе їхню відповідальність, але вони повинні повернути нам ті кошти, які виділила держава на кожного члена громади. Адже місто несе витрати на енергоносії, зарплати працівникам тощо. Якщо громади цього не зроблять, тоді виходить, що батьки мають компенсовувати. Ми вже ознайомили батьків з цим рішенням, щоб потім не казали, що вони не знали», – окреслила позицію міськради Ірина Антонюк.

Вона додає, що садочки міста переповнені на 73%. При цьому 1 тис. 126 дітей із 10 тис. 573, які ходять в садки, складають діти з-поза меж Тернополя.

Для дітей з обласного центру влада міста ще забезпечила дотацію на харчування. Повна плата за харчування в старшій групі складає 22 грн на день, в молодшій – 18,5 грн . Завдяки дотації тернопільські батьки платять відповідно 14 та 11,5 грн. Жителі з сіл змушені платити повну вартість.

«Якщо укладуться трансферні угоди, то там це все вже закладуть і батьки з сіл будуть платити за харчування як батьки тернопільських дітей. Хай люди звертаються до керівників своєї громади, щоб не вийшло, що це мають платити батьки. На села кошти мають розподілити з районного бюджету, ОТГ платитимуть із власних коштів. Голова громади має думати, як він це організує», – наголошує Ірина Антонюк.

Від дискримінації у програші можуть опинитися і тернополяни

Втім, позиція міської ради не знайшла розуміння в обласної влади і стала приводом для обговорення на останній колегії облдержадміністрації. Голова ТОДА Степан Барна підкреслив, що жителі Тернополя масово використовують обласні заклади, а обласні структури наповнюють міський бюджет Тернополя, з якого власне і фінансується дошкільна та позашкільна освіта міста.

«В обласному перинатальному центрі половина матерів – з Тернополя, бо хочуть отримати якісну послугу. Половина пацієнтів обласного онкодиспансеру – це жителі Тернополя. Невдовзі ми здамо кардіоцентр. Левова частка пацієнтів буде з Тернополя. То що, ми як обласний заклад повинні ставити для них подвійну ціну? Я би хотів, щоб ми людей так не ділили. Не принципово, чи це дитина з Тернополя, чи з якогось району. Має бути рівний конституційний підхід до всіх громадян», – підкреслив Степан Барна.

Він додав, що подібні рішення міськради і зумовлюють законодавчі ініціативи щодо надання контролюючих функцій головам ОДА та РДА.

«Бо як законно регулювати це питання без ветування таких рішень головами ОДА чи РДА? Це ж стосується послуг з питань культури. Чую, що жителям районів виставляють рахунок на 1,2-1,5 тис. грн на місяць. Так не може бути! Ці діти, скажімо, навчаться співати чи грати на музичних інструментах, а потім поступлять в тернопільське музучилище, яке платить податки в Тернополі.

Зрештою, весь апарат облдержадміністрації платить податки в Тернополі. Лише обладміністрація сплачує 900 млн грн ПДФО щомісяця, ми є одним з найбільших платників в місті. А взяти артилерійську бригаду, яка налічує 3,5 тис. осіб, а обласне управління поліції, обласне управління СБУ. Їх працівники можуть проживати в районі, але платять податки у місті. То навіщо виокремлювати їхніх дітей? Тому я ще раз закликаю не ділити людей на два сорти, у жодній із сфер», – сказав під час виступу на колегії керівник області.

«Мета – заставити села об’єднатися з Тернополем»

Дискримінаційним вважають рішення міської ради і в Тернопільській райраді.

«Насправді це – порушення прав громадян. Ми ж не говоримо, що район виділяє мільйони на компенсацію перевезення пільговиків, а на дачі їздять літні люди з Тернополя. Ми не перевіряємо їхні паспорти, а виділяємо кошти з районного бюджету. І не кажемо, щоб тернополяни, коли їдуть маршруткою в район, платили більшу ціну. Якщо почати так ділити, то ми можемо зайти дуже далеко», – застерігає керуючий справами Тернопільської райради Богдан Ящик.

Голова Тернопільської РДА Олександр Похилий додав, що якщо принцип мерії Тернополя візьмуть на озброєння інші міста, то від цього можуть постраждати тернополяни, які зараз проживають в Києві, Львові.

«Хто тоді від цього виграє», – риторично поцікавився Олександр Похилий.

Сільський голова прилеглого до Тернополя села Гаї Шевченківські Богдан Брич переконаний, що рішення міської ради є політичним і має приховану мету.

«Ми категорично відмовилися оплачувати, тому що таку оплату може здійснювати лише райрада в межах міжбюджетного трансферту. Також ми вважаємо дане рішення неконституційним, адже це є дискримінація за територіальним принципом. Водночас ми переконані, що дане рішення міськради є політичним. У такий спосіб хочуть заставити села-сателіти Тернополя до входження в територіальну громаду. Але села не виявляють бажання приєднуватися до Тернополя через систематичні корупційні скандали у місті та хаотичну забудову. Люди не довіряють міському голові, також вони бояться, що у разі приєднання до Тернополя землі їхніх сіл почнуть забудовувати. В нашому селі більшістю голосів прийнято рішення про об’єднання з Байківецькою ОТГ, цей процес вже розпочато», – повідомив Богдан Брич.

Він також розповів , що мав місце прецедент, коли в сільраду звернулася жителька Гаїв Шевченківських і поскаржилась, що директор тернопільського позашкільного закладу вимагає від неї оплату за навчання дитини. Сільрада скерувала директору офіційного листа і попередили його про кримінальну відповідальність за вимагання.

«Після цього дитина продовжила ходити в заклад без жодних проблем, вже ніхто не вимагав грошей», – каже сільський голова Гаїв Шевченківських.

«Рішенням міськради – неприйнятне в демократичному суспільстві»

Житель цього села, активіст «Автомайдану», голова обласного осередку Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів Павло Іванечко рішення міськвиконкому, яке передувало аналогічному рішенню міської ради, оскаржував у суді.

Тернопільський міськрайонний суд задовольнив позов.

«Поділом дітей, котрі відвідують ДНЗ та НВК на тих , котрі проживають у м. Тернополі, і тих, котрі в місті не проживають, виконавчим комітетом Тернопільської міської ради бездумно піднято стару проблему та підкреслено меншовартість сільських жителів у порівнянні з міськими, що є неприйнятним в демократичному суспільстві… Забезпечення добробуту та належного благополуччя громадян є позитивним обов'язком держави, а тому недостатня кількість місць для влаштування дітей в садочках та НВК м. Тернополя може свідчити виключно про неналежне виконання органом місцевого самоврядування позитивного обов'язку з своєчасного моніторингу народжуваності та забезпечення організаційного та фінансового створення умов для влаштування достатньої кількості дитячих місць в садочках та НВК. При цьому посилання на небажання надавати пільги у фінансуванні з міського бюджету дітей, котрі не проживають у місті Тернополі,… може лише свідчити про невизнання ВК ТМР пересічної людини найвищою соціальною цінністю, оскільки укладання угоди про здійснення міжбюджетного трансферту прямо не залежить від волі окремого батька\матері дитини, котра відвідує ДНЗ чи НВК у м. Тернополі, проте у місті не проживає», – йшлося у постанові міськрайсуду.

Однак Львівський апеляційний суд її скасував. Після цього Іванечко подав касацію у Вищий адміністративний суд в Києві.

«Жителі сіл фінансують садки міста своїм податками»

«Коли міська рада прийняла рішення про міжбюджетні трансфери за надання послуг однією громадою іншій, на бюджетній комісії міської ради ми довго обговорювали цей проект, його після прийняття призупиняли. Комісія погодилася, що про жодне покладання обов’язків з оплати на батьків не може йти мова», – розповідає Павло Іванечко.

Зараз же, на його думку, заручниками роблять саме батьків. Активіст переконаний, що села не мають змоги виконати вимог міської ради.

«Є суб’єкти, які отримують медичну і освітню субвенцію, це райради чи ОТГ. Але є нюанси. Дошкільна і позашкільна освіта фінансується з місцевого бюджету, з Києва на ці цілі не отримується ні копійки. І коли в міськраді кажуть, що йдіть в РДА, хай вам там дадуть гроші, то які гроші вони дадуть, якщо їм на такі цілі кошти не надходили. У мого села Гаї Шевченківські бюджет 300 тис. грн, дотація в село не приходить, бо в нас немає навчальних закладів. Доки не завершена адміністративна реформа, вимагати від села оплати якихось коштів є передчасним. У села просто немає таких коштів. А місцевий бюджет – це кошти платників податків, які працюють у місті. Тому дитсадками міста мають право користуватися не тільки діти з тернопільською пропискою, а й ті, чиї батьки є платниками податків у Тернополі, а отже своїми коштами забезпечують функціонування цих закладів», – наголошує Павло Іванечко.

За його словами, ОТГ готові заключати трансферні угоди, однак залишається незрозумілою калькуляція суми, які в них вимагають за одну дитину. І чому ця плата однакова для всіх, якщо дитсадки різняться.

«В ОТГ хочуть зрозуміти, звідки взялася цифра у 1,2 тис грн на місяць, про які веде мову міська рада. От взяти два дитсадки: один звичайний, інший – з басейном. Зрозуміло, що витрати на утримання у них будуть різні. Цей тариф має бути розрахований для кожного закладу окремо. Міськрада або приховує, або просто немає цих розрахунків. Досі вони не пояснили, що саме входить у ці 1,2 тис. грн.

Знаю, що були візити посадовців мерії в ОТГ, їх вислухали, в ОТГ сказали, що не проти, але попросили пояснити, звідки взялося 1,2 тис. грн. У травні-червні була домовленість, що управління фінансів міської ради створить групу за участі фахівців Тернопільської РДА та ОТГ і вийдуть на якесь спільне рішення, яке б усіх задовольняло. Однак на жоден компроміс так і не вийшли», – каже Павло Іванечко.

Він також апелює до того, що вихователі у тих же дитсадках виходять на роботу незалежно, є в групі ще кілька дітей з сіл чи їх немає, приміщення обігрівається теж незалежно від цього. Харчування ж оплачують батьки.

Активіст припускає, що у міськраді просто річні витрати на дошкільну освіту поділили на кількість дітей і таким чином вийшли на плату в 1,2 тис. грн.

«Але це некоректно. Бо якщо у витрати заклали капітальний ремонт даху, то він ж розрахований на десятки років, аналогічно із закупівлею меблів чи іграшок. Це ж не закуповується на рік», – зауважує Іванечко.

Він також звернув увагу на те, що рішення міської ради має застосовуватися для дітей з ОТГ з 1 січня 2018 року. Однак згідно з Бюджетним кодексом, для цього міжбюджетні трансферти громади мали укласти до 1 серпня 2017 року. Тоді як рішення міськради набрало чинності 1 липня.

«В громад був лише липень, щоб прийняти рішення про укладення міжбюджетного трансферту та укласти сам трансферт. В час, коли всі у відпустках, вивчити це питання, провести громадські слухання, винести його на сесію лише за місяць громадам було складно. Щоб хтось платив вже цього року, то трансферти мали укласти ще до 1 серпня 2016 року. Тому обумовлювати в рішенні, що плата мала надходити вже цього року, – відверто некоректно. Скажімо, зараз, згідно законодавства, можуть укладати трансферти аж на 2019 рік», – звертає увагу Павло Іванечко.

Він також наголошує на дискримінаційній стратегії міськради щодо харчування дітей в садках.

«Чому батьки повинні по різному платити за харчування, як є зараз. Що, одних дітей годують краще, а інших – гірше? А виходить, що якщо в сім’ї двоє дітей, то батьки з сіл в місяць вже змушені платити за харчування на 400 грн більше. Чому так? Наказ Міноcвіти про тарифи на харчування дітей справді передбачає, що міськрада може визначати свої пільги, але для соціально-незахищених верств. А тернопільська прописка не робить дітей соціально незахищеними», – зауважує чоловік.

За його даними, рішення міськради уже породило корупційну складову, оскільки частина жителів сіл, які не захотіли сваритися з навчальним закладом, але і не маючи бажання платити, пішли в ЖЕКи і за певну суму собі зробили фіктивні довідки про прописку в Тернополі.

Івнечко сподівається, що крапку в цій історії зможе поставити столичний суд, однак коли буде розглядатися касація – невідомо.

Андрій Вацик