У Тернополі патрульні загасили пожежу вантажівки

14:26, 15 грудня 2017
Тернопіль
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Сьогодні вранці поблизу села Озерна патрульні поліцейські помітили на узбіччі КамАЗ, з якого йшов дим. 

поліція Тернопільщини

У Тернополі патрульні загасили пожежу вантажівки.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, сьогодні вранці поблизу села Озерна патрульні поліцейські помітили на узбіччі КамАЗ, з якого йшов дим. Інспектори зупинилися, підійшли до вантажівки і з’ясували, що почала горіти куртка на моторі, яку зверху поставив водій заздалегідь, щоб зменшити вібрацію.

/ поліція Тернопільщини

Поліцейські допомогли підняти кузов автомобіля і за допомогою службового вогнегасника загасили полум’я. 

Як повідомляв УНІАН, на заводі в Тернополі стався вибух.

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Теги: #загорілася вантажівка