У Тернополі патрульні загасили пожежу вантажівки
14:26, 15 грудня 2017Тернопіль
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Сьогодні вранці поблизу села Озерна патрульні поліцейські помітили на узбіччі КамАЗ, з якого йшов дим.
Горіла куртка на моторі / поліція Тернопільщини
У Тернополі патрульні загасили пожежу вантажівки.
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, сьогодні вранці поблизу села Озерна патрульні поліцейські помітили на узбіччі КамАЗ, з якого йшов дим. Інспектори зупинилися, підійшли до вантажівки і з’ясували, що почала горіти куртка на моторі, яку зверху поставив водій заздалегідь, щоб зменшити вібрацію.
Поліцейські загасили полум'я / поліція Тернопільщини
Поліцейські допомогли підняти кузов автомобіля і за допомогою службового вогнегасника загасили полум’я.
Як повідомляв УНІАН, на заводі в Тернополі стався вибух.
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