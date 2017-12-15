У Тернополі патрульні загасили пожежу вантажівки.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, сьогодні вранці поблизу села Озерна патрульні поліцейські помітили на узбіччі КамАЗ, з якого йшов дим. Інспектори зупинилися, підійшли до вантажівки і з’ясували, що почала горіти куртка на моторі, яку зверху поставив водій заздалегідь, щоб зменшити вібрацію.

Поліцейські допомогли підняти кузов автомобіля і за допомогою службового вогнегасника загасили полум’я.

Як повідомляв УНІАН, на заводі в Тернополі стався вибух.