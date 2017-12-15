На заводі в Тернополі стався вибух, є постраждалий

У Тернополі стався вибух на заводі "Будіндустрія" на вул. Поліській. Про це повідомляє "20 хвилин".

За інформацією видання, коли стався вибух, чоловіка привалило арматурою та плитами. Аби його дістати з-під завалів, рятувальники застосовували спеціальну техніку.

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"Приблизно через годину-півтора чоловіка винесли на ношах із зруйнованого приміщення. Він перебував у свідомості і відповідав на запитання медиків. Як вдалося дізнатися, що чоловік працював на підприємстві. Його дані поки невідомі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, у величезному двоповерховому приміщенні не залишилось жодного цілого скла. Приблизно в середині будівлі був відсутній шмат бетонного даху.