На Тернопільщині чоловік побив батька коханої за те, що той не відпускав дочку на побачення

На Тернопільщині 29-річний житель Бучача побив батька коханої за те, що той не відпускав дочку на побачення.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зловмисник приїхав ввечері, аби забрати свою дівчину гуляти. Батько виступив проти побачень у пізню пору, як наслідок виник конфлікт.

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Молодший чоловік спочатку збив потерпілого з ніг, а потім почав завдавати йому ударів.

Як наслідок, батько дівчини отримав чисельні забої та перелом суглобового відростка лівої лопатки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).