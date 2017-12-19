Барна доручив керівникам районів та дорожникам належно підготуватися до погіршення погодних умов

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна доручив головам РДА, а також керівникам різних служб належно підготуватися і не допустити колапсів у разі погіршення погодних умов.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, відповідне доручення він дав сьогодні під час наради, участь в якій взяли голови РДА, начальник обласного центру з Гідрометеорології Степан Софінський, начальник Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області Віктор Маслей, головний інженер ВАТ «Тернопільобленерго» Степан Бартків, перший заступник начальника Служби автомобільних доріг в області Володимир Хемій, начальник безпеки дорожнього руху області Андрій Петрук, начальник управління Укртрансбезпеки в області Ігор Табака.

Барна наголосив, що надзвичайно важливо бути готовим до будь-яких погіршень погодних умов в області.

«Набагато легше оперативно спрацювати під час негоди, аніж потім ліквідовувати наслідки, які вона завдасть. Саме тому всі служби області повинні максимально зосередитись на цьому питанні у зимовий період 2017-2018 року. Кожен голова районної адміністрації повинен провести детальний аналіз ситуації, яка може виникнути на території області у зв’язку із погіршенням погодних умов. Вам нададуть положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, алгоритм взаємодії державного агентства автомобільних доріг та державної служби надзвичайних ситуацій у Тернопільській області під час виконання спільних заходів протидії ускладнення дорожнього руху в зимовий період 2017-2018 року. Всі дії служб мають бути узгоджені відповідно до цього алгоритму», – наголосив Барна.

Він також закликав учасників наради звернути увагу на ключові проблемні моменти, особливо в Бучачі, селі Хмелівка Требовлянського району, Бережанах та об’їзній міста, Кременці та об’їзній міста, Збаражі, в районі села Чернихівці, Тернополі та об’їзній міста, де систематично виникають ускладнення для руху транспортних засобів у негоду.

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Також службам цивільного захисту керівник області доручив забезпечити розташування відповідних технічних засобів, котрі можуть дати оперативну обстановку на випадок ускладнення погодних умов та контролювати можливість просування, блокування і деблокування транспортних засобів у вищезазначених проблемних районах.

ДП «Тернопільський облавтодор» повинне перевірити готовність техніки та організувати роботу під час складних погодних умов. Спільно з патрульною поліцією провести ревізію наявних технічних засобів у підприємствах Авакс- Проф, Техно-Буд-Центр, а також провести перевірку наявних засобів в облавтодорі.

Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування доручено скласти реєстр техніки, яку зможуть залучати до розчистки доріг; зробити аналіз наявних засобів в підрозділах Тернопільського облавтодору та подбати про волонтерів, котрі можуть потенційно долучатися до ліквідації наслідків стихії.

Окреме доручення від голови ОДА отримало управління охорони здоров’я. У всіх лікувальних закладах області, амбулаторіях, особливо в місцях потенційних загроз, повинні вікрити цілодобові пункти обігріву та облаштувати палати для перебування потребуючих.

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації з органами місцевого самоврядування мають відпрацювати питання діяльності оперативних груп щодо можливості ліквідації потенційних аварій на котельнях, а також водопроводах, газопроводах області, які можуть виникнути через ускладнення погодних умов.

«Станом на сьогодні, уточнено перелік сил та засобів, котрі можуть бути задіяні до ліквідації можливих наслідків стихії. У межах Тернопільської області планується залучити 2 267 осіб та 473 одиниці техніки. Відповідно, доручення патрульній поліції – здійснити перевірку технічних засобів на предмет їхньої придатності до ліквідації наслідків потенційних стихійних явищ. До процесу ліквідації також можна буде залучити понад 100 одиниць снігорозчисної техніки, 43 грейдери, 14 бульдозерів, 39 пересувних електростанцій та техніку, яка може використовуватися як тягачі – 43 одиниці. Крім того є 5 пунктів обігріву на базі транспортних засобів державної служби надзвичайних ситуацій і не менше 23 пунктів обігріву, палаток в місцях можливого потенційного блокування дороги внаслідок заметів», – сказав Барна.

Довідка УНІАН. Загалом на Тернопільщині – 5 тис. км доріг, з яких 1,6 тис. км – дороги державного значення і 3,4 км – дороги місцевого значення.