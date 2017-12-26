На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув 56-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора 25 грудня о 16.00 у житловому будинку в с. Костільники Бучацького району.

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Вогнем пошкоджено постільні приналежності та речі домашнього вжитку. На місці події виявлено тіло власника будинку без ознак життя.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління. Сума матеріальних збитків встановлюється. Пожежу ліквідовано місцевим населенням, пожежно-рятувальні підрозділи на гасіння не залучались.

Загалом, з початку поточного року на Тернопільщині внаслідок пожеж загинуло 40 людей.