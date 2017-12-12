На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула місцева жителька. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора 11 грудня в Бережанах.

Пожежа виникла в післяобідню пору в кімнаті житлового будинку на вул. Лепких.

Внаслідок загорання загинула власниця будинку. Вогонь знищив вхідні двері, облицювання стін та стелю у вхідному коридорі.

Ймовірна причина події – необережне поводження з вогнем. Пожежно-рятувальні підрозділи для гасіння пожежі не викликались.