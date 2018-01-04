У Тернополі нетверезий водій спричинив ДТП

У Тернополі нетверезий водій спричинив дородньо-транспортну пригоду.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, аварія сталася учора близько 12.00 на вул. Острозького.

Зіткнулися автомобілі Mercedes Benz Sprinter та ВАЗ-2106.

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Спілкуючись з винуватцем аварії, 59-річним водієм ВАЗ-2106, охоронці порядку помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Порушник погодився на місці пройти тест на стан сп'яніння. Результат, який показав алкотестер – 1,73 проміле алкоголю в крові, що майже у 9 разів перевищує допустиму норму.

На правопорушника інспектори склали 2 адміністративні матеріали за вчинення ДТП та за керування у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня на Тернопільщині внаслідок ДТП загинув пасажир, ще двох осіб було госпіталізовано.