Барселона з перших вуст: прогулянки вузькими вуличками та неймовірні заходи сонця

27-річна Віра Снігур живе в іспанській Барселоні відносно недавно – всього кілька місяців. Але вже за цей час вона встигла непогано освоїтися в місті та дізнатися декілька секретів, які будуть дуже корисні для мандрівників, які мріють вперше відвідати столицю Каталонії.

Чому і коли ви вибрали це місце, як довго там пробули?

Ми з чоловіком завжди мріяли пожити в іншій країні. Побувавши у відпустці в Барселоні, ми закохалися в іспанську неспішність, розмірений спосіб життя місцевих жителів, безмежну доброзичливість, ну і, звичайно, клімат, море і неймовірні заходи сонця. У нас з'явилася мета, яку ми вирішили здійснити – півроку пожити в Барселоні і вивчити іспанську мову.

Де і коли тут краще всього відправлятися за покупками? На які "точки" варто звернути увагу?

Варто звернути увагу, що по неділях та святах в Іспанії практично всі магазини, ринки та супермаркети закриті. Працюють тільки маленькі чергові магазинчики, які туристу знайти важко. Тому в будь-який інший день раджу відправитися на один з найдавніших ринків Барселони, який знаходиться на головній вулиці міста Ла Рамбла. Там ви можете купити кращий хамон іберіко, найсмачніші фрукти, місцеві солодощі. І просто отримати задоволення від атмосфери іспанського ринку, з доброзичливими, але дуже гучними продавцями та безліччю туристів зі всього світу.

Де вигідніше всього харчуватися і що обов'язково варто спробувати?

Побувати в Барселоні та не спробувати місцеві морепродукти – просто злочин. На будь-якій вулиці в місті є безліч невеликих ресторанчиків, біля входу до яких зазвичай вивішують меню з цінами страв і напоїв. Орієнтуючись по них, можна знайти, що перекусити практично за будь-які гроші. З місцевої кухні раджу спробувати тарілку морепродуктів, а також паелью або тапас – традиційні іспанські грінки з різними начинками. У спекотну погоду можна освіжитися сангрією.

Особливості транспорту в місті, на які варто звернути увагу?

У Барселоні дуже добре розвинена система громадського транспорту. Якщо мета – за короткий час побачити багато визначних пам'яток, варто скористатися метро. Вигідніше купувати квиток одразу на 10 поїздок, він коштує 10 євро. Також можна вибрати велосипед – їх можна орендувати буквально на кожному розі. Заплативши 6 євро, ви можете кататися по місту, не боячись заблукати. Система велодоріжок і велосвітлофорів дуже зручна і проста. Також можна залишити велосипед на одній із сотень стоянок і прогулятися пішки.

Особливі місця, які ви б порадили відвідати, в тому числі не особливо відомі серед туристів?

Барселона – дуже гарне місто, зручний для туристів. На який би станції метро ви не вийшли, не прогадаєте. З усіх боків вас оточать красиві, зовсім не схожі один на одного будинку, кожне з яких можна розглядати довго. Однак, на мою думку, найбільше задоволення – побродити по місту навмання, прогулюючись вузькими вуличками Готичного кварталу. Неодмінно раджу подивитися на унікальні будинки без кутів архітектора Гауді – Каса Бальо і Каса Міла, а також його найвідоміше творіння – собор Саграда Фамілія. Його нетрадиційний стиль здивує до глибини душі. Для тих, хто хоче побачити панораму міста (а вона заворожує), можу порадити дві «точки» - оглядовий майданчик на 2-х горах Барселони – Монжуїк і Тібідабо, звідки відкривається просто неймовірний вид як вдень, так і вночі.

Які особливості місцевого менталітету туристам варто знати, щоб уникнути незручних ситуацій?

Іспанці – дуже доброзичливий і позитивний народ, але дуже своєрідний. Наприклад, якщо ви куди-небудь поспішаєте, чи любите швидко виконувати будь-які завдання – купувати щось в магазині, замовляти їжу в ресторані, варто забути про це, тільки в'їхавши на територію Барселони. Місцеві нікуди і ніколи не поспішають, живуть у ритмі «деспасіто» - потихеньку. На касі в магазині покупець з продавцем можуть 10 хвилин обговорювати погоду, дітей, онуків і свіжість фруктів, тому варто запастися терпінням і відповідати на це люб'язною посмішкою. Інакше вас просто не зрозуміють, а ви своєю поспішністю можете образити корінних жителів. Також, якщо домовляєтеся з іспанцями на точний час (будь-то гід або водій таксі), готуйтеся до того, що вони обов'язково запізняться. Іспанці вкрай непунктуальні, та чекають від вас того ж. Їх улюблене слово «маньяна» - завтра. Однак якщо ви запізнилися, навіть якщо це муніципальний автобус, він почекає вас, незважаючи на те, що ви тільки переходьте дорогу на світлофорі та знаходитеся в 10 метрах від зупинки.

Спілкувалася Марина Григоренко