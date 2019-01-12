П’ять днів вина та коляди у Мукачеві: як проходить найбільший на Західній Україні фестиваль виноробства

У ці дні жителі не тільки всієї України, а й численні європейці з’їжджаються до другого за величиною міста Закарпаття. Готелі й турбази поблизу Мукачева переповнені, місця заброньовані заздалегідь, навіть вільних квартир, що здаються подобово, давно не знайти. Ще б пак, фестиваль проходить 24 рік поспіль! За цей час він справді став надзвичайно популярним та масовим явищем.

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Фестиваль-ярмарок цього року розташувався у парку «Перемога» неподалік від центру Мукачева, близько 10 хвилин пішки. Тут, на величезній просторій території, пропонують свою продукцію численні винороби і не тільки. Офіційне відкриття відбулося 10 січня вже традиційно (принаймні для останніх кількох років) з виконання офіційного гімну фестивалю – відомої на Закарпатті композиції гурту «Rock-H» – «Вінко червеноє».

На вулицях, прилеглих до парку, на всі п’ять днів проведення фесту, а триватиме він до 14 січня, навіть обмежили рух автівок. Річ у тім, що тут очікують на величезну кількість туристів. Це й зрозуміло, адже торік, у 2018-му, фестиваль відвідали 120 тисяч осіб. Принаймні такі дані оприлюднив Мукачівський туристично-інформаційний центр, і це було майже на 40 тисяч більше, ніж у 2017-му.

Вина на будь-який смак, закарпатські страви та відпочинок для всієї родини

Фестиваль ще тільки почався, але винороби вже налаштовані позитивно – кажуть, торік продали в середньому по три тисячі літрів кожен, тож тепер теж сподіваються на ще кращу виручку. Вина продають за ціною в межах 100-120 гривень за пляшку. Розливають і в келихи – від 15 до 30 гривень за 200 грамів, залежно від сорту.

За глінтвейн просять у середньому 30 гривень. Продавці кажуть, цей напій навіть не встигає охолонути. Варять його у величезних казанках, щедро приправляють спеціями, гострим перцем чи імбирем, яблуками та апельсинами, розливають великими черпаками у паперові келишки, аби не обпікало. На морозі, який уже кілька днів триває на Закарпатті, глінтвейн «розлітається» миттєво.

Шкварчать шашлики, мружаться на пательнях випечені свинячі колінця, у великих казанах кипить традиційний угорський м’ясний суп бограч-гуляш, на металевих пательнях рум’яниться картопля, квашені огірки тут виставлені цілими бочками, а шашликам кінця-краю не видно – вправні господині можуть задовольнити смак навіть найвибагливішого гостя.

Традиційний гість фестивалю – сажотрус Берталон-бачі. Саме на його честь у центрі міста встановлений пам’ятник, адже цей чоловік чистить комини Мукачева більше 40 років! Чоловік у традиційному одязі й зі звичним знаряддям залюбки позує журналістам, фотографам та робить з усіма бажаючими селфі на згадку.

Весело, до речі, не тільки дорослим. Для наймолодших практично безперервно працюють аніматори – різноманітні ігри та конкурси з можливістю виграти солодощі та різні подарунки тривають тут практично безперервно.

Мешканець Запоріжжя Віктор Ільков приїхав до Мукачева в гості до друга. Каже, спеціально планував поїздку так, щоб потрапити на фестиваль. «Купив для дружини вино сорту Трамінер, дуже мені сподобалося, просто бомбезне! Думаю, то тільки початок. Напевно, буду везти додому цілий чемодан вин і закарпатських сирів…. Дуже класно тут, справді, й дуже весело, сам гуляю і всіх запрошую!», - каже він.

До речі, крім вин цьогорічний фестиваль справді дивує гостей величезним вибором закарпатських смаколиків, які пасують до цього напою. Як відзначає президент Регіональної туристичної організації Закарпаття Федір Шандор, тут уперше презентований так званий «закарпатський кошар» – це сири, м’ясні вироби, мед та продукти бджільництва, леквар (традиційне закарпатське сливове повидло), соки, води. Здебільшого усе це продукція крафтових, невеликих виробників, яка завжди вирізняється якістю та неординарністю.

До речі, як зазначила на прес-конференції з приводу фестивалю в.о. директора Мукачівського турінфоцентру Беата Столяренко, захід уже третій рік проводиться за кошти, виручені на аукціоні: «З міського бюджету «Червене вино не фінансується. Все на самоокупності».

На Закарпатті відновлюють виноробство, бо попит величезний

Поки гості фестивалю роздивляються, журналісти вже спілкуються з виноробами, які представили тут свої вироби. Весело пригадують напої, які кілька років тому отримали чималий розголос, бо мали незвичні назви на кшталт «Сльози Януковича», «Шуфрич у бокалі» чи «Юльчина радість». Поки що подібних до цих назв не видно, але це тільки перші дні фесту…

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Винороб Іван Радей з Мукачівського району показує вина, які привіз на фестиваль. Вказує на свій улюблений сорт – кадарка, але з ним, каже, багато мороки, бо важко зібрати. «То таке буває, що прилетять грачі й за двадцять хвилин-півгодини зметуть весь урожай, не залишиться й грама. Тому важко виростити, вберегти і ще й зібрати!», - каже винороб.

У родині Івана Миговича з Ужгородщини, який теж представив на фестивалі свою продукцію, виноробством займаються з діда-прадіда. Там, у рідному селі в чоловіка був чималий виноградник. Щоправда, впродовж останніх років – із того часу, як вартість ліцензії зросла, а для її отримання треба було зібрати більше сотні різних дозвільних документів – вирощував ягоду хіба що для себе та на продаж для постійних покупців, може, з дві-три тисячі літрів вичавлював. Однак да роки тому відбулися певні зміни в ліцензуванні вина, тож задумався над відновленням батьківської справи. А цьогорічні законодавчі новації у сфері виноробства йому додали такої наснаги (був ухвалений ЗУ №2360 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв» – УНІАН), що Іван уже заклав нові виноградники.

«Саме головне, що новий закон, прийнятий улітку, дозволяє легалізуватися приватним виноробам. Думаю, це стане причиною відновлення тих славних традицій виноробства, що колись були на Закарпатті, – каже пан Іван. – Можна вийти з тіні, продавати вино законно, а попит на нього є, повірте. У нас же на Ужгородщині сам Бог велів його вирощувати – тут багато сонця і придатні для вирощування схили. Тому, думаю, буде з того всього людям добре діло – і самі зароблять, і земля не пустуватиме…».

Про те, наскільки суттєвим є попит на винопродукцію, буквально в жовтні минулого року в Ужгороді під час інвестиційного форуму «Закарпаття - бізнес у центрі Європи» розповів голова спілки приватних виноградарів та виноробів Закарпаття Олександр Ковач: «Середній українець споживає 4 л вина, француз — 42. Якщо українці почнуть пити на 10 л доброго вина більше в 40 мільйонній державі — ви уявляєте, який це ринок? Це півмільярда літрів. Тому виноробам в Україні пощастило, на відміну від сусідньої Угорщини, де всі регіони винні, у нас - тільки 4 регіони винні. Інші всі — це ринок збуту».

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До речі, що цікаво, якщо ще на початку проведення фестивалю до нього допускали мало не всіх бажаючих, то цьогоріч відбір був жорстким: реєструватися мали право всі, хто бажає, проте продовж 18 та 19 грудня відбувся відкритий аукціон, на якому відібрали для участі у фесті 40 виноробів та 16 ресторацій. І все. Неякісному вину, як кажуть організатори, тут не місце.

«Приємно відзначити ще одну родзинку цьогорічного фестивалю – тут представлені старі, забуті на Закарпатті сорти – неро, бакатор, цвайгельт, які мало відомі як в Україні, так навіть і в Центральній Європі. Завдяки цим особливостям закарпатського вина сюди їдуть поціновувачі з багатьох держав ЄС. А загалом абсолютна більшість представленого вина – сухе. Раніше у нас у країні пили переважно кріплене вино, солодке, а зараз навіть для дегустації винороби представляють сухі вина. І це однозначно свідчить про підвищення культури споживання цього напою», - додає Федір Шандор.

До речі, передувала початку фестивалю наукова конференція, під час якої говорили про законодавчі новації у сфері виноробства, теруарність закарпатських вин, нові географічні назви, пов’язані з особливістю карпатського вина, про садівництво і вирощування ягід. Також на фестивалі працювала дегустаційні комісія, яка в передостанній день назве переможців і вручить нагороди найдостойнішим.

Триватиме «Червене вино-2019» по 14 січня, тож відвідати це справді унікальне дійство встигнуть ще численні гості.

Наталія Петерварі