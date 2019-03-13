Прага на будь-який смак: місто, де туризм став цілою індустрією

Коли краще їхати за враженнями до Праги?

Місцеві кажуть, що найкраще їхати во Праги навесні - інше повітря, інший колір води у Влтаві, інші обличчя у перехожих. Повітря буквально просякнуте пахощами квітучих чагарників, чеського бузку, вишні та магнолії. Природа радіє і розквітає, але іноді запал мандрівника може охолодити весняний дощик. І саме в цей період уже офіційно відкрито туристичний сезон.

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Проте я відвідала Прагу в середині лютого і теж встигла відчути неймовірний потік туристів та аромат весни.

Як краще пересуватися містом?

Практично до всіх місць Праги можна дістатися на метро і трамваях. На ці види транспорту, а також на автобуси і вагончик-фунікулер продають єдиний квиток. Ціна квитка на 30 хвилин коштує 24 чеських крони (близько 29 грн), на 90 хвилин - 36 крон (близько 44 грн). Квиток необхідно закомпостувати при першій посадці та, звісно, не викидати, інакше контролери можуть виписати солідний штраф - 1500 крон при оплаті на місці (трохи більше 1810 грн).

Не любите громадський транспорт - можна скористатися таксі. Однак воно в Празі недешеве і тут діє своя система - 40 крон посадка (близько 47 грн), 28 крон кілометр (близько 33 грн), 6 крон хвилина очікування (близько 7 грн). Таксі, як правило, стоять біля туристичних пам'яток і великих магазинів.

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Також ще один із варіантів пересування по Празі - електричні самокати. Вони з’явилися в місті не так давно, одна встигли завоювати увагу туристів. Самокати можна орендувати по всій Празі, найбільше їх в центрі, й доступні для всіх. Система така ж, як в уже освоєних раніше короткочасних прокатах велосипедів. Необхідний лише смартфон з прив'язаною кредитною карткою - зчитуєте QR-код на кермі самоката, користуєтеся скільки потрібно, а вкінці можете залишити самокат де завгодно, головне щоб він не заважав руху. Ціна прокату така: 25 крон (близько 30 грн) за активацію самоката і по 2 крони (близько 2,5 грн) за хвилину використання.

Де краще жити у Празі?

У Празі дуже великий вибір готелів, хостелів і квартир. Можна оселитися хоч навпроти Президентського палацу, хоч на пришвартованому на Влтаві пароплаві. Як то кажуть в народі: «будь-який каприз за ваші кошти».

Варто зазначити, що чеська столиця поділена на позначені цифрами адміністративні райони. Самий центр - це Прага-1. Тут розташоване все те, що буде цікаво туристу в першу чергу. До Праги-1 примикає ще один центральний район - Прага-2. Він спокійніший, ніж перший, а ціни тут більш адекватні. Непогане розміщення також можна знайти в районах Прага-3, Прага-4 і Прага-5. Всі інші - вже занадто далеко від центру.

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Мені пощастило оселитися в самісінькому центрі - Прага-1. Тут розташований DREAM Hostel Prague. До речі, це українська мережа хостелів. Він облаштований в шестиповерховому будинку дев'ятнадцятого століття в історичному центрі міста, поруч з Вацлавською площею. У приміщенні сучасний дизайн, який розробила чеська компанія Tinquer. Тереза Бернар, головний дизайнер проекту, створила унікальний інтер'єр в стилі еко. Тому в DREAM Hostel Prague дуже багато натуральних матеріалів, меблів ручної роботи та живих рослин.

Великим плюсом хостела є те, що там ви можете легко знайти нових друзів і хорошу компанію для прогулянок і розваг в місті, а також гарно провести вечір у веселій компанії. Адже часто в Європі в хостелах такого типу оселяються молоді та сучасні мандрівники, яки налаштовані на пізнання інших культур та спілкування з однодумцями з цього світу. І варто зазначити, що у DREAM Hostel Prague добре потурбувалися над облаштування комфортних зон відпочинку, де гості можуть збиратися для спілкування.

Ціни тут теж помірні, 4 ночі проживання у DREAM Hostel Prague обійдеться в суму від 1100 грн, якщо ночувати у багатомісному номері.

Що потрібно обов'язково побачити у Празі?

Люди готові летіти за тисячі кілометрів в Прагу тільки заради одного - собору Святого Віта, який є перлиною європейської готики. Кам'яні стіни покриває ажурне, майже мереживне різьблення. У головній частині собору знаходяться скульптури засновників костелу, архієпископів і його будівельників, а також вітражі.

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Всередину потрапити теж цілком реально, існує всього одна особливість, а саме - години відвідування. Тут важливо не помилитися, щоб не тільки побачити, а й відчути цю міць зсередини. Графік роботи: квітень - жовтень з 09:00 до 17:00. З листопада по березень – з 09:00 до 16:00. Неділя – з 12:00 до 16:00 або 17:00 в залежності від місяця. Вхід безкоштовний.

Також Прагу не можливо уявити без Карлова моста, що пов'язує два береги: на одному – Староміська площа з Тинським храмом, Вацлавська площа з Національним музеєм, Вишеград, Порохова вежа, Танцюючий будинок, на іншому – Празький Град з собором Святого Вітта і численними садами, Мала Страна, Страговський монастир і пагорб Петршин з оглядовою вежею, до якої піднімаються на фунікулері.

Не дуже позитивне, але вражаюче місце - музей Франца Кафки на Малій Страні, в якому досить успішно відтворена атмосфера творів письменника.

Також цікавою розвагою у місті може бути прогулянка з пошуком місць, які засвітилися у фільмах. Наприклад, одну зі сцен «Ван Хельсинг» знімали під Карловим мостом, іншу - бал у Дракули - в соборі Святого Миколая. А частина зйомок фільму Mission Impossible з Томом Крузом відбувалися на очисних спорудах стічних вод в районі Бубенеч, які свого часу були одним з найсучасніших технологічних комплексів в Європі.

Враження від Праги не буде повним без божевільних скульптур Давида Черни. У місті їх чимало. По телевежі повзають чавунні «немовлята», таких же «малюків» можна побачити поблизу на острові Кампа, а в пасажі «Люцерна» висить пародія на статую покровителя Чехії Святого Вацлава (Вацлав там сидить на перевернутому дохлому коні, а вся ця конструкція висить під стелею і трохи розгойдується).

Любителі міцних напоїв можу відвідати Absinthe Time bar. Тут подають десятки видів цього вогняного напою. Кожен сорт містить різну кількість туйона: від 10 мг до 100 мг. Також тут є і різні смачні коктейлі з абсентом.

Мої враження від Праги

Перше враження від Праги - приголомшливо, красиво, стильно, креативно. Червоні черепичні дахи, вузькі вулички, неквапливі жителі – все тут ніби створено для відпочинку і розслаблення.

Тут безліч готелів і хостелів, що пропонують житло на будь-який гаманець. Безліч кафе і ресторанчиків, які розраховані саме на туристів - меню біля входу кількома мовами, а часто і з картинками. Пивних ресторанчиків тут більше, ніж туристів, і, як мені здалося, сортів пива не менше.

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А ще Прага - це безліч магазинів і магазинчиків. Безліч музеїв - від Національного до найекзотичніших, включаючи музеї шоколаду, КДБ, воскових фігур і... музей тортур. І все це працює, сяє вітринами, манить, кличе і ... наповнює бюджет міста і держави. А за натовпами туристів з усього світу, які заполонили центр Праги, самих пражан майже не видно.

Якщо не хочеться планувати відпочинок, вибирати екскурсії, якщо ви не любите прокурені бари, рафіновані музеї і сувенірні лавки, то просто приїжджайте в Прагу і гуляйте по вулицях. Дихайте цим містом, бо воно того варте. Прага - жива енциклопедія архітектури. І я радію що мені пощастило побувати на її «сторінках».

Юлія Корнійчук