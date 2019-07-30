Місто з префіксом «най»: мальовничий Хайдельберг - територія студентів, велосипедів та середньовічної романтики

Хайдельберг (або Гайдельберг, нім. Heidelberg) - одне з найдавніших міст Німеччини, яке знаходиться на південному заході країни в землі Баден-Вюртемберг. Розташоване воно в дуже мальовничому місці на схилах річки Неккар приблизно в 100 кілометрах від Франкфурта-на-Майні. Чим же цікаве це місто?

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Хайдельберг - місто найдавнішої людини в Європі

По-перше, воно надзвичайно красиве та дуже фотогенічне. Старовинна архітектура, плюс величні руїни замку у поєднанні з ландшафтом міста, який нерідко називають ідилічним, точно не залишать вас байдужими. Чарівності цього міста важко не піддатися. Воно завойовує відразу. Настільки вдалого поєднання урбанізму та природи я, напевне, ще не бачила. До цього додам, що клімат тут один з найтепліших у Німеччині. Місто, ніби, заховане у долині між пагорбів. Зокрема, Кьоніґштуль (Королівський трон) висотою 568 метрів та Гайсберґ (375 метрів) знаходяться на лівому березі Неккара і Гайліґенберґ (Гора Святих) висотою 445 метрів - на правому. Про ці пагорби я ще розкажу вам багато цікавого.

По-друге, місто відоме тим, що саме тут знайшли останки першої людини в Європі. Перша письмова згадка про місто датована 1196 роком, але окремі поселення на цій території існували й раніше. У 1907 році поблизу Хайдельберга виявили найдавніші у Європі кісткові рештки людини (звідси й назва - хайдельберзька людина), яка жила тут півмільйона років тому!

Місто студентів та велосипедів

Але це ще не все. У місті знаходиться найстаріший навчальний заклад Німеччини - Хайдельберзький університет. Ви потрапите в центр освіти і водночас місце, де панує атмосфера веселощів. Кажуть, що студентський гімн Gaudeamus виник саме тут. Як на мене, саме студенти роблять Хайдельберг таким, яким він є: яскравим, цікавим, активним. Він часто перемагає у рейтингах найкреативніших міст Німеччини. Усі жителі міста, а їх понад 150 тисяч, піддаються впливу тої студентської атмосфери, яку створюють близько 30 тисяч молодих людей, що «гризуть» тут граніт науки. Я би назвала місцевих вічними студентами, які намагаються не відставати від молоді та бути легкими на підйом. Туристам же у місті з молодечим запалом гуляти приємно.

А стільки велосипедів, скільки я побачила у Хайдельбергу, не зустрічала у жодному іншому місті Європи. Навіть в Амстердамі їх менше - таким було моє перше враження. Звісно, воно не претендує на об’єктивність, але ровер - то основний транспортний засіб міста. І це класно. Тільки ми вийшли з вокзалу, як побачили картину: велика площа перед ним уся заповнена велосипедами (десь 500). Така ж стоянка є з іншого боку вокзалу. Подібні скупчення двоколісних (правда, вже в меншій кількості) ви спостерігатимете по всьому місту. Найбільше їх після вокзалу я бачила біля університетської бібліотеки. І оскільки велосипедів тут багато, всі мають дотримуватись правил руху, в іншому випадку - штраф.

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Пройтися найдовшою вулицею Німеччини та побачити найвідоміші «руїни» країни

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Розкажу вам про найцікавіші локації міста, які має побачити кожен турист. Почнемо зі Старого міста. Це історичний центр та одне з головних надбань Хайдельберга. На вузьких вуличках багато повністю збережених будівель в стилі бароко, вкритих переважно червоними дахами. Старе місто також багате на різні гастрономічні заклади. Тут можна знайти кафе та ресторани на будь-який смак, починаючи від традиційних німецьких страв і закінчуючи пікантними азійськими. Звичайно, ви натрапите і на славнозвісний дьонер-кебаб - напевне, найпопулярніший у Німеччині фаст-фуд турецького походження.

Після екскурсії містом та оглядин визначних місць раджу повернутися сюди, аби щось перекусити у кафе, яке найбільше милуватиме ваше око. Влітку приємно посидіти на вулиці за столиком, що стоїть на середньовічній бруківці. А ще знаючі люди радять податися в студентську їдальню при університеті, де можна смачно і дешево поїсти. Вона знаходиться в центрі та працює до пізнього вечора.

А ми йдемо далі. На центральній площі Марктплац з фонтаном Геркулеса (відомий тим, що в середні віки біля нього приковували дрібних злочинців), різними магазинами популярних брендів, ви також побачите знамениту церкву Святого Духа, яка разом з Хайдельберзьким замком формує образ міста. Це готичний собор, датою заснування якого вважають 1398 рік. Церква збудована з червоного пісковика, видобутого на берегах Неккару. Якщо у вас буде бажання, то можна піднятися на вершину храму та роздивитися центр як на долоні. А ще вас може зацікавити церква Святого Петра - найстаріша релігійна споруда Хайдельберга. Зайдіть і на площу Корнмаркт, яку багато хто вважає найкрасивішою в місті. Також у Старому місті знаходиться найдовша пішохідна вулиця Німеччини - Хауптштрассе протяжністю 1,6 кілометра.

Хайдельберзький замок - найвідоміші «руїни» Німеччини

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Далі ви точно захочете піднятися до Хайдельберзького замку, який помітний здалеку, бо височіє над містом на березі річки. Це візитна картка міста. Його називають найвідомішими «руїнами» Німеччини. Легендарний замок протягом чотирьохсот років був головною резиденцією графів Пфальца. За період свого існування він бачив безліч подій та пережив різне: і війни, і руйнування, і удари блискавок. Замок був зруйнований у 17 столітті французькими військами та відновлений тільки частково. Але навіть зруйновані частини замку виглядають ефектно, завдяки дбалому догляду. Німці взагалі вміють берегти історичну та архітектурну спадщину, цього нам точно варто у них повчитися.

Величезна споруда на висоті 80 метрів на схилі пагорба Кьоніґштуль, оточена оборонними вежами та захисним ровом, вражає. А ще більше ви будете зачаровані, коли підніметесь до самого замку, пройдете його чудовим садом, а також побачите, яка неймовірна панорама міста відкривається звідти.

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Дістатися до замку можна пішки або фунікулером, який вважається найстарішою електричною гірською дорогою Німеччини. Гірська залізниця Хайдельберга складається з нижньої та верхньої ліній. Нижня, відкрита в 1890 році, з'єднує центр міста з руїнами Хайдельберзького замку. Верхня була запущена в 1907 році та є «історичною», бо, на відміну від нижньої, її не модернізували, а використовують у первісному вигляді. Вона довезе вас до найвищої точки міста - вершини пагорба Кьоніґштуль, звідки відкривається, на думку багатьох, найкрасивіший краєвид на місто та долину річки Неккар. Плюс, на горі знаходиться астрономічна обсерваторія. Загальна протяжність лінії фунікулера від старту до верхньої точки становить 1,5 кілометра, а максимальний кут нахилу досягає 43%. Круто, скажу вам. За підрахунками, щорічно цей маршрут перевозить близько мільйона пасажирів.

Але повернімося ще до замку, бо там є на що подивитися. З цікавого. У його підвалах зберігається найбільша в світі винна бочка. Її довжина перевищує 8 метрів, а ширина - близько 7 метрів, місткість - приблизно 222 тисячі літрів. На виготовлення бочки пішло 130 дубових колод.

Сьогодні замок живе активним життям. Влітку в його внутрішньому дворику часто проходять вистави та концерти класичної музики. Також у замку щоліта проводять фестиваль театрального мистецтва, який був заснований ще у 1926 році та сьогодні є одним з найбільш видовищних заходів під відкритим небом на півдні Німеччини. А три рази на рік тут влаштовують Свято світла з феєрверками.

Старим мостом через «стежку філософів» до Гори Святих

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Спустившись знову в місто, слід пройтися його мостами на інший берег. Найвідомішим і найбільш впізнаваним тут є Старий міст - пішохідний бароковий міст через річку Неккар. Він веде зі Старого міста до Гори Святих. Над мостом височіють вежі-близнюки, що також є символом міста. Їх можна побачити на багатьох сувенірах та листівках. Біля них стоїть цікавий пам’ятник мавпі, для якого придумали свою туристичну небилицю. Хто загляне у дзеркало, яке тримає у лівій руці ця тваринка, стане багатим. Щось таке. ))) Насправді, встановлена фігурка має глибший сенс. Її голий зад символізує безсоромність, а дзеркало - марнославство.

З мосту і вздовж річки відкриваються неймовірні краєвиди. Вам сподобається гуляти берегом, розглядати історичні будівлі, які переплітаються з сучасними будинками, спостерігати за рухом кораблів. А якщо захочете, можна сісти на екскурсійний кораблик або взяти напрокат катамаран, щоб покататися річкою.

Ми ж підемо далі до Гори Святих, де стільки різних пам’яток, що й цілого дня на них буде мало. На південному схилі пагорба розташована «стежка філософів». Це було і є улюблене місце прогулянок для філософів, поетів та закоханих. Прогулянка нею справді налаштує вас на філософський настрій. ))) Звідусіль відкриваються мальовничі краєвиди, а вздовж всього маршруту стоять лавки, на яких можна посидіти і помилуватися панорамами міста.

А вище на пагорбі на вас чекають залишки валів кельтського городища, «яма язичників» (шахта невідомого віку, глибиною 55 метрів), руїни двох монастирів, а також дві оглядові вежі. Багато всього, правда. А ще побачите «місце тинга» - кам'яний амфітеатр, побудований за часів Третього Рейху для проведення зібрань. Зауважу, варто мати зручне взуття, бо підете вгору, плюс, часом стежка буде кам’янистою.

До речі, на горі стоїть непримітне кафе, де готують дуже-дуже смачні шніцелі. А враховуючи, що ви витратите трохи сил та енергії на підйом, то вони вам ще більше смакуватимуть. Додам, що порції у німців великі. Там тільки однією картоплею, що дають до м’яса можна наїстися, не кажучи вже про сам шніцель розміром з маленьку піцу. Буде вам свято. )))

Найстаріший університет Німеччини

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Ще кілька слів про саме місто. Сучасний Хайдельберг - це не тільки туристичне, а й науково-ділове місто. Його називають одним з найбільших наукових центрів Німеччини, де знаходиться велика кількість дослідницьких інститутів. Життя міста зосереджене навколо відомого Хайдельберзького університету - найстарішого навчального закладу Німеччини. Сьогодні цей ВНЗ є одним із найпрестижніших у країні та серед найавторитетніших у Європі. Він заснований у 1386 року і знаменитий передусім високою якістю навчання на медичному факультеті. З урахуванням університетської клініки, Хайдельберзький університет - найбільший роботодавець у місті. Університетська бібліотека також є найстарішою в Німеччині.

Цікавий історичний факт. Враховуючи важливість та вплив університету на життя міста, студенти Хайдельберга завжди мали особливий міський статус - вони не підпадали під цивільні суди. Порушників карала лише влада університету, наприклад, ув'язненням у студентському карцері. Зараз студентська в’язниця приймає лише туристів на екскурсію.

Трохи про дорогу до Хайдельберга. Німеччиною взагалі доволі зручно подорожувати. Обираєте потрібний автобан, якщо ви машиною, і дуже швидко будете на місці. Зокрема, до Хайдельберга заведуть автобани А5 або А656. Також зручно добиратися до міста залізницею, наприклад, з Франкфурта-на-Майні, куди з українських міст є чимало авіарейсів, в тому числі бюджетних. Тільки не переплутайте його з аеропортом Франкфурт-Хан, звідки можете розраховувати тільки на автобуси з «плаваючим» розкладом. Або візьміть машину напрокат. І, до речі, з Києва до Хайдельберга FlixBus запустив прямий автобус, який курсує десь 3 рази на тиждень. Правда, він для дуже терплячих і витривалих людей - їхати цілих 33 години.

Тож підсумуємо. Що ви отримаєте від відвідин німецького Хайдельберга? Потрапите в царину романтики, вузеньких вуличок та середньовічних замків. Прошпацеруєте найдовшою пішохідною вулицею Німеччини. Покатаєтесь на найстарішому фунікулері країни. Погуляєте у мальовничих садах замку, який має славу найромантичніших «руїн». Відчуєте запах історії та знань у найдавнішому університеті країни. Пройдетеся «стежкою філософів», роздумуючи про високе та вічне. А потім переключитесь на приземленіше - оціните місцеву кухню та вино. ))) Одним словом, місто має багато туристичних ярликів з префіксом «най-», але повірте, там справді дуже гарно. Перевірено! )))

Мирослава Шульгевич