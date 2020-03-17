Крихітний Люксембург: загадки багатоповерхового міста посеред руїн замку

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Карликова держава з великими регаліями

Що ви знаєте про Люксембург? Напевне те, що це маленька, проте дуже багата держава в Західній Європі та одночасно назва її столиці. Ще це єдине у світі Велике Герцогство, яким з 2000 року керує герцог Анрі. Державний лад – конституційна спадкова монархія. До речі, невеличкий урок з української мови. Якщо ви їдете до міста, то правильно казати - до ЛюксембургА, а якщо маєте на увазі країну, то до ЛюксембургУ. Сама в цьому можу плутатися. )))

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Площа країни всього 2 586 квадратних кілометрів. Для порівняння, Люксембург більший за Вишгородський район Київської області (2 031 кв. км), але значно менший за Іванківський (3 616 кв. км). А площа найменшої області України - Чернівецької - становить 8 097 кв. км. Отакі розміри. Зате понад 600 тисяч люксембуржців живуть собі, приспівуючи. Країна є однією з найбагатших у світі. Мінімальна зарплата тут найвища у Євросоюзі - 2 142 євро. Для порівняння, у Німеччині - 1 584 євро, у Бельгії - 1 594 євро, у Нідерландах - 1 636 євро. І, наприклад, в Польщі «мінімалка» всього 611 євро. Яка в нас, думаю, знаєте. Хороші умови приваблюють сюди жителів сусідніх країн. Десь половина офіційних працівників Люксембургу приїжджають на роботу з Бельгії, Франції та Німеччини. За підрахунками, це близько 200 тисяч людей. Тому вранці та ввечері вся країна стоїть у величезних заторах. Щоб якось вплинути на цю ситуацію та розв'язати проблему, влада Люксембургу з 1 березня 2020 року скасувала плату за проїзд у громадському транспорті. Так країна стала першою у світі з безкоштовними поїздами, трамваями та автобусами. Винятки – проїзд у потягах першого класу та низці нічних автобусів. Людей спонукають відмовитися від автомобілів, щоб розвантажити дороги.

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Люксембург є однією із шести країн-засновниць Євросоюзу, а також однією з дванадцяти країн-засновниць НАТО. Разом із Бельгією і Нідерландами входить до Бенілюксу. Також столиця країни є частиною так званого Блакитного банана. Його ще називають Європейський мегаполіс або Європейський хребет. Це область урбанізації у Західній Європі, яка включає 23 міста і є однією з найбільших у світі концентрацій людей, грошей та виробництва. Формою територія подібна на банан, звідси й назва. Якщо цікаво, чому блакитний, то можете почитати у Вікіпедії.

Також Люксембург є податковою гаванню для багатьох великих компаній, бо тут одні з найнижчих ставок у світі. У країні використовують три мови: люксембурзьку, французьку та німецьку. Але, наприклад, для набуття громадянства необхідно скласти державний іспит саме з першої.

А тепер перейду до туристичних принад цієї місцевості, зокрема, розкажу про столицю та фінансовий центр держави – місто Люксембург.

Люксембург: багаторівневе місто, побудоване на скелі

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Люксембург є найбільшим містом країни, але живе там всього 100 з копійками тисяч людей. Воно було засноване в X столітті та розросталося навколо замку, який знесли за умовами Лондонського договору в 1867 році. Місто мало дуже вигідне розташування на торговому шляху між Францією та Німеччиною. Через це на нього постійно нападали. І потрібно було захищатися. З роками Люксембург перетворився на добре укріплену фортецю, яка могла витримати серйозні атаки. Зараз залишки тих укріплень є принадою для туристів. З 1994 року фортифікації та старовині квартали міста віднесені до Світової спадщини ЮНЕСКО. І це єдиний об'єкт від Люксембургу в переліку світових пам'яток.

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Навколо і через місто протікають річки Альзет і Петрус, утворюючи глибоку долину (каньйон), через що Люксембург розташовується на різних рівнях, тому його й прозвали багатоповерховим. Верхнє (Старе) місто стоїть на скелі, а Нижнє – в долині.

Здавалося, що найцікавіші краєвиди можна побачити зі своєрідних “балконів” – оглядових майданчиків Верхнього міста. З пішохідної вулички Корніш, яку називають «найгарнішим балконом Європи», відкривається дуже багато красот Люксембурга. Звідси видно Нижнє місто, долину ріки Альзет, церкву Івана Хрестителя та фортифікації на скелі Бок, про які я вам розкажу нижче. І так, панорами там справді чудові, але коли ви опинитесь внизу – то будете вражені ще більше. По-перше, сама дорога вниз цікава.

Спускаючись в долину, ви натраплятимете на будинки, що, ніби, виростають зі скелі.

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По-друге, квартал Грунд, який знаходиться у каньйоні, це поєднання спокою (машин там майже не чути), старовинних будинків, великої кількості зелені та дзюрчання річки. А над усім цим нависають міські укріплення, звідки на вас заглядають десятки туристів, схожих на маленьких мурашок. Цікаво, що серед тих фортифікацій багато маленьких городиків (дач, очевидно), де місцеві умудряються вирощувати різну городину.

Рельєф Люксембурга справді дуже оригінальний та загадковий, скажу вам. Ще одним варіантом потрапити в долину є прозорий ліфт з Верхнього міста, яким користуються не лише туристи. Його полюбляють і місцеві.

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Також невід'ємним атрибутом Люксембурга є його мости, які, крім практичного застосування, дуже популярні серед мандрівників. Найвідомішим є міст Адольфа, названий на честь герцога, який керував Люксембургом у перші роки XX століття і заклав перший камінь мосту. Він з'єднує Королівський бульвар Верхнього міста з вулицею Свободи у Вокзальному кварталі, а під ним в ущелині тече річка Петрус. Його довжина – 153 метри, висота – 42 метри. Що цікаво, міст відрили ще у 1903 році, але місцеві жителі досі називають його «новим».

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Не так давно до мосту додали ще нижній ярус, яким ми й пройшлися. Це пішохідна та велосипедна доріжки, прокладені відразу під верхньою плитою мосту. Дуже цікава конструкція. А ще з мосту відкриваються гарні панорами на старовинні укріплення в каньйоні.

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Також ви не оминете увагою міст великої герцогині Шарлотти, або Червоний міст, як його величають через колір. Він побудований у 1962-1966 роках. Це один із найбільших мостів, зроблених зі сталі, довжиною 355 метрів. До речі, найвищий міст України «Стрімка Лань» у Кам'янці-Подільському як брат-близнюк люксембурзького моста Шарлотти. Також у нашому подільському місті є і каньйон, і старовинні укріплення, і крута фортеця. Одним словом, УНІАН.Туризм радить! Детальніше можете почитати за посиланням. Але повернімося до Люксембурга. Гарним є й міст Passerelle, або Люксембурзький віадук. Побачивши його, я відразу згадала віадуки української Ворохти. Загалом, у маленькій країні понад 100 мостів, що пояснюється її горбистим рельєфом.

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Ще додам, що у Люксембурзі розташовано понад 200 банківських установ, а це більше, ніж у будь-якому іншому місті світу. Також Люксембург є однією з трьох столиць Євросоюзу. Інші дві – Брюссель та Страсбург. Про останній ми вам розповідали у матеріалі «Страсбург: місто на перехресті доріг, де народжуються закони Євросоюзу».

Чим ще приваблює столиця Великого Герцогства?

Люксембург завдяки багаторівневому розташуванню будинків, мостам через річку, великій кількості зелені цікавий навіть без особливої ознайомчої програми. Він як величезна фортеця, або своєрідний гігантський музей просто неба. Гуляти фортифікаційними укріпленнями, історичними вуличками, розглядати старовинні будинки, пройтися мостами або стежками вздовж річки Петрус дуже цікаво. Замиловує очі.

Але, якщо ви вже приїхали подивитися Люксембург, то варто знати про кілька найвідоміших тут місць. Почну зі знаменитих казематів Бок. Це мережа підземних тунелів, які прорубані в скелі. Їх почали будувати ще в 1644 році. Століттями ходи розширювалися, досягнувши 40 метрів у глибину та понад 20 кілометрів у довжину. У роки Другої світової війни каземати були притулком для більш як 35 тисяч людей.

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Також цікавий Палац великих герцогів, який є офіційною резиденцією голови держави. До речі, спокійний та багатий Люксембург може похвалитися ще й одним із найнижчих рівнів злочинності. Кажуть, що люксембуржці часто навіть не замикають дверей своїх будинків. Правда, ми не перевіряли. ))) А я то до того кажу, що навіть цей палац, в якому перебуває герцог, охороняє лише один солдат. Але додам, ми зауважили, що в місті дуже багато камер спостереження: на мостах, у парках.

У південній частині столиці розташований відомий Люксембурзький собор (Notre Dame) XVII століття, що є сумішшю готики та ренесансної архітектури. На південному сході міста також знаходиться фортеця «Три жолуді», або Тюнґен, яка була реконструйована в 1990-роках на місці вже згадуваного знесеного замку. Фортеця є частиною історичних укріплень Люксембурга. Вона має три вежі, на даху кожної розмістили жолуді, тому така назва. Плюс, на території фортеці ви знайдете дуже цікавий музей сучасного мистецтва Мюдам.

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І ще трохи вражень про Верхнє місто. З першого знайомства, поки ми ще не дійшли до укріплень та долини, воно нас не дуже вразило. Проста архітектура, дуже стримана, якщо порівнювати з сусідніми країнами. Старі будинки майже без декору, але різнокольорові. Зате цей квартал чистий, затишний, нема натовпів людей. Все сприяє тому, аби гарно провести час та відпочити. У центрі на площі Гійома знаходиться Ратуша, побудована в стилі класицизму. Вона досить мила, мені, наприклад, сподобалися її високі вікна, але скромна у порівнянні з європейськими аналогами. Навколо неї багато симпатичних кафе, в яких можна поїсти та перепочити. Хоча країна з розряду люкс, ціни у закладах не вищі, ніж у сусідів, за нашими спостереженнями.

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До речі, з вибором місця у нас завжди пригоди та цікаві історії. Ніколи наперед не вичитуємо, де радять перекусити. Маємо правило: прийшов, побачив, сів, смачно поїв. ))) Але часом довго не можемо визначитися, куди зайти. Так і тут: обійшли площу двічі, поки вибрали один з тих ресторанів для пізнього обіду чи ранньої вечері. Зайшовши, були трохи здивовані: більшість гостей – люди старшого віку. Коли сіли за столик, то зрозуміли, що усі, крім офіціантів, пенсіонери. ))) Але нас ніхто не дискримінував, лише спостерігали з цікавістю, тому ми смачно поїли та добре відпочили. І знаєте, мені в такій компанії було дуже затишно. Там сиділа закохана пара пенсіонерів, дві колежанки, які розглядали журнал мод, компанія друзів літнього віку, дядько, який вирішив почитати біля нас газету за горнятком кави. Пізніше до нього підсіла незнайома жінка, якій, напевне, хотілося уваги, і вони разом почали говорити про життя. Усім далеко за 70 років, але вони веселі, бадьорі, активні (настільки, наскільки дозволяє здоров’я, звісно). Жінки-бабусі гарно одягнені, з макіяжем, зачісками, прикрасами, а головне – з усмішкою на обличчі. Мені вони дуже сподобалися, було так мило за ними спостерігати. І подумалося, що не так страшно старішати, просто треба вміти жити в кожному віці! А ще так хочеться, аби наші бабусі та дідусі частіше усміхалися і могли собі дозволити подібне. Коли ми вже одягалися, аби виходити, то вся увага залу була на нас. Також у кожного свої думки роїлися в голові, може, про плинність життя та дуже коротку молодість. Скажу вам, що такі місця та подібні зустрічі – це найкраще, що можна знайти у подорожах. А всі будинки у стилі класицизму, бароко, готики – другорядне і лише фон для справжніх емоцій.

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Потім ми ще погуляли містом, де дуже спокійно. Єдине, вас може потурбувати вітер, який тут частий гість. А також літаки, бо за шість кілометрів розташований єдиний міжнародний аеропорт країни Люксембург-Фіндел, тому вони пролітають низько над будинками.

Раджу ще прогулятися на площу, де знаходиться залізничний вокзал. Сам вокзал невеличкий, але симпатичний. Зайшовши всередину, мені чомусь одразу згадався вокзал нашого Івано-Франківська. Зовсім інший, але чимось дуже подібний.

Біля вокзалу і на деяких інших вулицях зараз ремонт - прокладають трамвайні колії. У Люксембурзі запустили трамвай лише у 2017 році (раніше функціонував у 1875-1964 роках), а зараз, очевидно, розширюють мережу. Вітаю їхні плани. Бо ми зауважили, що у місті дуже багато дизельних автобусів, які не можуть похвалитися екологічністю.

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Висновок. Якщо вам подобаються спокійні місця, плюс, старовинна архітектура, але при цьому хочеться ще й чогось особливого, то варто побачити Люксембург. Він вас не розчарує. Ми ж собі сказали, що треба обов’язково повернутися сюди й ще раз погуляти каньйоном, бо він крутий.

Мирослава Шульгевич

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