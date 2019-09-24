Страсбург: місто на перехресті доріг, де народжуються закони Євросоюзу

Страсбург – французько-німецький коктейль

Страсбург цікавий в першу чергу тим, що він дуже різний. Тут ви знайдете і казкові «пряникові» будинки, які нагадують старі німецькі міста, і канали, біля яких відразу згадується італійська Венеція. Далі зайдете в райони, які дуже подібні до елегантного Парижа – будинки з високими вікнами та білими віконницями. Є тут і сучасні райони, з новою архітектурою.

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Водночас місто дуже зручне для туристичних походеньок, гуляти тут пішки – одне задоволення, особливо численними мостиками. Тим більше, що Страсбург порівняно невеликий, тому всі відомі пам’ятки вам обов’язково трапляться дорогою. І, як на мене, зовсім немає сенсу складати якийсь чіткий план дій. ))) Але таки дещо про туристичні місця я вам нижче розкажу.

Коли ж втомитесь, можна сісти біля річки, щоб перекусити, наприклад, смачнючим французьким круасаном. А хто любить попоїсти - то багетом. Або зайти в одне з численних кафе, аби спробувати місцевої кави, яку я, до речі, не люблю, чи німецького пива. ))) У мicцeвoму мeню бaгaтo як традиційних французьких, тaк i німецьких страв. Нaприклaд, поряд із жaб’ячими лaпками ви знайдете відомий і популярний у Німеччині флaммкуxeн (вoгняний пирiг), що трохи нагадує піцу, але тісто ще тонше. Смачно, спробуйте.

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Трішки фактів. Затишне французьке місто Страсбург – столиця регіону Ельзас. Розташоване воно в географічному центрі континенту, на кордоні Франції та Німеччини. Таке розташування, плюс те, що місто переходило від однієї країни до іншої, значно вплинуло на тутешню архітектуру: тут переплелися дві культури, що стало особливістю Страсбурга.

Але це не лише мальовничий туристичний центр, місто має й важливі політичні функції. З населенням менше 300 тисяч людей Страсбург є одним із ключових міст Європи. Тут знаходяться, зокрема, Європейський парламент, Рада Європи, Європейський суд з прав людини. Що цікаво, Страсбург є одним із трьох міст світу, поряд з Нью-Йорком та Женевою, які не є столицями держав, але де розміщуються штаб-квартири міжнародних організацій.

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Назва міста походить з німецької та означає «місто (на перехресті) доріг». До VI століття Страсбург називали Аргенторат, що з кельтської перекладається як «фортеця в руслі річки». Уперше назва міста згадується у 12 році до нашої ери. Тож у 1988 році Страсбург святкував ювілей – 2000 років. Як кажуть, пішов 2031 рік.

Страсбург розташований на річці Іль у тому місці, де вона впадає в Рейн. Німецьке місто на протилежному березі Рейну - Кель. Однією з туристичних атракцій є Європейський міст або Сад двох берегів – пішохідний міст, що з'єднує ці два міста. По обидві сторони мосту насадили сад, звідси й друга назва.

З цікавого. У Страсбурзі написали найвідомішу пісню Французької революції, яка нині є державним гімном Франції - Марсельєзу.

Великий острів – культурна спадщина ЮНЕСКО

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Усі основні туристичні цікавинки Страсбурга знаходяться в межах Великого острова - Гранд-Іль, оточеного річкою. Це історичний центр міста, який у 1988 році занесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. До речі, це був перший випадок для Франції, коли до списку потрапив увесь центр міста.

Якщо ви захочете знайти якусь інформацію про Страсбург або подивитися фотографії, то однією з перших вам покаже класичну і дуже впізнавану панораму міста - вигляд на так звані Криті мости. Поряд із Страсбурзьким собором, про який розкажу далі, це найпопулярніші сюжети для туристичних і не тільки світлин.

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Отже, Криті мости - це частина історичних укріплень міста, які з'єднують острів старої частини з іншими берегами. Раніше мости були вкриті дерев’яною покрівлею, але втратили свої дахи ще у 18 столітті, проте назва збереглася досі. Біля мостів стоять чотири вежі – залишки оборонної фортеці. Найкращий краєвид на мости, який ще називають канонічним або класичним, відкривається з дамби Вобана. Сама дамба - це також міст, який задумувався як гребля. Зараз там пішохідний прохід, невеличкий музей та безкоштовний оглядовий майданчик зверху. Також тут є туалет, де ви самі можете вирішити, скільки заплатити за його відвідування.

Наша екскурсія Страсбургом починалася якраз від дамби, бо за нею є великий зручний паркінг, де ми залишили машину. Тому з першого враження Страсбург нам сподобався – панорама з дамби справді дуже гарна. Також варто прийти сюди ввечері – побачене буде ще цікавішим. На замітку: біля дамби є бювет з питною водою, що характерно для французьких міст.

Відразу з дамби ми потрапили у найбільш відвідуване місце – квартал Маленька Франція, збудований на каналах. Це дуже живописний та колоритний середньовічний квартал. Більшість будинків тут фахверкові, в основі яких каркас з дерев’яних балок. Такі конструкції є дуже міцними, а для туристів - надзвичайно привабливими. Одним із найвідоміших давніх будинків є Дім лимарів.

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Маленькі «пряникові» будинoчки серед води, вузькі вулички, мости… Звучить дуже романтично, але так було не завжди. Такий милий та затишний, з великою кількістю квітів навколо. І не повіриш, що раніше це місце усі намагалися обходити. Я ще спочатку подумала: чому так називається квартал, який більше нагадує німецькі містечка з традиційним для них фахверком? Але швидко знайшла відповідь. Назва походить не від країни, а від захворювання сифіліс, яке раніше було відоме як «французька хвороба». В середні віки тут знaxoдилacя cпeцiaльнa клiнiкa для лiкувaння цієї недуги. Проте зараз квартал переродився, став центром туризму і приваблює мандрівників колоритними ресторанами біля води.

До речі, крім архітектури цікаво було зазирати у саму річку, де ховається різне сміття. Ми, наприклад, натрапили на велосипед, який заріс водоростями і став ще однією цікавинкою міста, що заманює фотографів. Тому дивіться не лише вверх, але й вниз, може, знайдете якісь скарби. )))

І ще одне. За моїми спостереженнями, у Франції не так ідеально збережені старі будинки, як у Німеччині. У Страсбурзі ми знайшли трохи занедбаних навіть у центральній частині міста.

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Ще цікавою атракцією є прогулянка річковим трамвайчиком – там їх до кольору, до вибору: закриті, відкриті, маленькі, більші – кому що припаде до душі. Також це ідеальний варіант для туристів, які хочуть побачити максимальну кількість пам'яток за мінімальний час. В деяких місцях кораблики мають перепливати шлюзи, бо рівень води різний. За тим, як піднімається вода з цікавістю спостерігають як пасажири, так і прості глядачі на містках.

А далі просуваємося вглиб міста. Якщo вийти нa цeнтрaльну плoщу Клебера, яка є найбільшою в місті, то вона виведе вас на найвідомішу пам’ятку Страсбурга – Кафедральний coбoр Нoтр Дaм. Він вважається шедевром готичного мистецтва. Між вузенькими вуличками та невисокими будинками темний і величний собор з висотою 142 метри виглядає дуже ефектно. Може, саме через своє розташування він вразив мене більше, ніж Собор Паризької Богоматері у Парижі. Про нього детальніше можете почитати в окремому матеріалі про Париж.

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Собор у Страсбурзі має ще й свою особливість - у нього лише одна вежа. Пишуть, що другої вежі немає, бо не вистачало грошей. Деякі джерела кажуть, що боялися обвалення усієї конструкції. Як і передбачає готичний стиль, вceрeдинi coбoру дocить тeмнo, але затишно. Плюс, дуже гарно. Вітражі, орган, астрономічний годинник. Зaйти туди мoжнa бeзкoштoвнo, втім може так трапитися, що доведеться спочатку відстояти чималу чергу. То як пощастить. Також біля собору є ще один бювет з водою, де можна вгамувати спрагу та набрати води.

Поруч із собором красується ще одна пам’ятка архітектури вже епохи бароко - Палац Роганів. Тут розташовані три найважливіші музеї Страсбурга — археологічний, декоративно-ужиткового мистецтва та образотворчого мистецтва.

Також цікавою є площа Республіки, яка складається з будівель різних архітектурних стилів. Найпопулярнішими з них є Рейнський палац, університетська бібліотека та Національний театр.

А далі ми подалися дивитися на Європейський парламент. Дорогою вам ще трапиться красива церква Святого Павла, збудована у неоготичному стилі.

«Парламентська столиця» Євросоюзу

У Страсбурзі крім історичного центру варто подивитися ще й парламентський (європейський) квартал. Туди можна добратися на трамваї, але я би радила пройтися пішки. Доведеться йти десь 2 кілометри, зате дорога пролягатиме набережною річки, де приємно гуляти, плюс, ви зможете оцінити місто за межами історичного центру. Побачите вже сучасні квартали з відповідною архітектурою.

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Європейський парламент - це величезна «махіна», яка на вихідних навіть відлякуватиме своєю пустотою. Що цікаво, розташована вона з одного боку відразу біля маленьких приватних будинків. Таке поєднання дуже контрастує одне з одним. А неподалік з парламентом можна побачили якусь закинуту стоянку. Якось не так я уявляла собі це місце, подумалося тоді мені. Може, там ремонт планують, бо поряд вже звели новий сучасний бізнес-центр та житловий квартал.

Частина будинків вже заселені, інші – ще в процесі будівництва. Цей комплекс якраз навпроти тих приватних осель, про які згадувала вище. Вулицю між ними я би назвала дорогою, яка поєднує світи – стару Європу та нову. Не лише тут можна побачити поєднання сучасного та традиційного, але саме ця картина мене вразила, була якоюсь епічною. Настільки різна панорама відкривалась, коли глянути вліво, а тоді вправо. В стороні приватних будинків – пусто, тихо, водночас, затишно, а в багатоповерхівках, навпаки, – людно у вікнах, гамір, чути як хтось пилососить на балконі. Але все одно хотілось би той будиночок зліва, якщо вже вибирати. )))

Біля парламентського кварталу розташований найбільший міський парк – Оранжері, де є дитячі майданчики, кілька озер, грот з водоспадом і невеликий зоопарк.

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Що ще цікаво в Страсбурзі? Ви легко можете зустріти на вулиці депутатів, які їдуть нa рoбoту нa вeлocипeді. Мaшин iз дипломатичними номерами тут як звичaйниx aвтoмoбiлiв. Місто давно звикло дo вiзитiв різних високопоставлених чиновників, але дороги нe пeрeкривaють.

І ще одне. Враховуючи велику кількість дипломатів, середня зарплата яких десь в районі 10 тисяч євро і вище, місто не є дешевим. Тож врахуйте, що ціни в кафе та ресторанах у туристичних районах міста можуть бути ще ті.

Водночас, цe i cтудeнтcькe мicтo. У Стрacбурзi знaxoдитьcя відомий унiвeрситeт, другий за значенням після Сорбонни, де 50 тисяч студентів. Проте ці дві різні касти дуже вдало поєднуються в одному невеликому, але значимому місті.

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Страсбург спокійне та затишне місто, яке легко дозволяє зануритися в його неспішну атмосферу, прогулюючись старенькими вуличками та милуючись архітектурою. Туристів тут достатньо, але в міру, не буде такого, що вам набриднуть натовпи. На велику кількість людей ви натрапите хіба біля головного собору. Але на зимові свята сюди з’їжджається більше людей, бо місто називають ще й різдвяною столицею Європи. Багатьом хочеться побувати на відомих страсбурзьких ярмарках і поринути в атмосферу казки.

Ще скажу кілька слів про те, як дістатися до міста. У Страсбурзі є свій аеропорт, але він маленький, тому туди мало хто літає. Зручно добиратися на швидкісних поїздах. З Парижа сюди десь 400 кілометрів, але в дорозі ви проведе менше 2 годин. З німецького Франкфурта – 2 години. З іншим міст також курсують поїзди. Одним словом, місто популярне, туристично привабливе, тому з добиранням проблем не буде. Також тут доволі зручна зупинка бюджетного автобусного перевізника FlixBus (з чудовим безкоштовним туалетом).

Щасливої дороги і пошукайте велосипед. Дам підказку: недалеко від дамби Вобана. )))

Мирослава Шульгевич