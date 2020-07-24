УНІАН.Туризм разом з керівником напрямку Україна туроператора Join UP! Олесею Бутко розбирався, чи може відпочинок в Україні бути так само привабливим, як за кордоном.

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Чи вважаєте ви, що пакетні авіа тури по Україні можуть конкурувати з Туреччиною, Єгиптом і європейськими курортами?

На мій погляд, саме формулювання для порівняння дещо некоректне. Внутрішній та виїзний туризм — два окремих види туризму. В даному випадку правильніше було б говорити про рекреаційне господарство — об’єкти розміщення, транспорт та сферу обслуговування.

Готельна база України непогано розвинена — в нас є серед чого обирати і за рівнем комфортності, і за зірковістю, і за асортиментом послуг. Щодо стандартів і якості надання послуг в цілому, нам, безумовно, є куди рости і розвиватися. Але це не відміняє того факту, що гарно відпочити в Україні вже зараз цілком можливо. І самі українці цього прагнуть. За даними щодо туристичних витрат за 2019 рік, 70% склав внутрішній туризм.

Наявність пакетних авіатурів робить сам формат класичного курортного відпочинку без зайвого клопоту щодо його організації доступнішим вдома.

Досвід яких країн можна вважати хорошим прикладом для України в напрямку роботи з внутрішніми дестинаціями?

Цілком релевантним досвідом для України вважаю приклади розвитку туризму у Словенії, Чорногорії, Хорватії. Остання взагалі вже за 10 років після війни 1995 року досягла неймовірних результатів. Цей приклад можемо розібрати детальніше. Хорватія у 1997-2007:

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1. Позиціонує себе як недорогий аналог Італії та Греції.

2. Вкладає більше 2 млн євро тільки в рекламні відеоролики.

3. Створює комфортний інвестиційний клімат для отримання ресурсів на оновлення інфраструктури — доріг в першу чергу, та аеропорту «Загреб».

4. Разом з інвесторами витрачає близько 40 млн євро на відновлення пам'яток архітектури та замків.

5. Запроваджує кредитну політику з мінімальними ставками та доводить частку приватного сектору у ВВП до 60-70%. Активно стимулює та підтримує місцеві ініціативи з розвитку туристичної галузі.

Результат: 14 млн туристів щорічно, 8 млрд євро від туризму, місце серед ТОП-20 туристичних напрямків світу.

Спільні зусилля держави і бізнесу, сприятливий інвестиційний клімат — ось формула успіху. За даними з відкритих джерел, частка туристичної галузі у ВВП Хорватії складає близько 25%. Для порівняння, в Україні ми поки що маємо частку 6%.

Наскільки зріс попит на відпочинок в Україні в 2020 в порівнянні з 2019?

Цього року ми спостерігаємо збільшення попиту на об’єкти VIP-рівня. Вже наприкінці червня готелі 5* були повністю заброньовані. Однак слід розуміти, що таке різке зростання попиту спричинені неможливістю в’їзду до більшості країн і неготовністю туристів їхати на відпочинок за кордон в цілому.

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Назвіть причини, за якими варто взяти пакетний тур по Україні.

ТОП-5 причин:

- готелі на будь-який бюджет

- дешевший і швидший авіапереліт — 1 година, й ви на півдні країни

- відсутність мовного бар'єру

- українська кухня

- захоплюючі екскурсійні об'єкти, адже більшість з нас ще справді погано знають власну країну

Яким чином держава сприяє розвитку туристичних продуктів, орієнтованих на внутрішній туризм? Яка підтримка необхідна?

Останні кілька років тема розвитку внутрішнього туризму в усіх на вустах, але по факту системних дій в цьому напрямку практично немає. Місцева влада у більшості випадків нехтує потребами туристичної галузі. Є якісь стратегії, плани, але ні реальної допомоги, ні реальних дій з їх реалізації не робиться. Я б радше назвала поточний розвиток внутрішнього туризму хаотичним. При цьому відсутність чіткого законодавчого регулювання сектора, єдиних узгоджених і законодавчо закріплених правил діяльності призводить до тотальної безвідповідальності та низької якості послуг.

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Щоб зрушити ситуацію з місця, потрібно зменшити податкове навантаження на туристичні об’єкти та об’єкти розміщення. Активні об’єкти, які справді бажають розвиватися і мають ефективну бізнес-модель, принесуть до бюджету кошти у вигляді туристичного збору. Інші ж, менш ефективні, отримають шанс на розвиток у вигляді заощадженого ресурсу.

Також доцільним є надання преференцій внутрішньому виробнику туристичного продукту. За світовою статистикою, протягом останніх п’яти років кожне четверте робоче місце створюється у сфері туризму. Потенціал галузі чималий, але щоб конкурувати на рівних із зарубіжними компаніями, вітчизняному бізнесу потрібна підтримка. Особливо на тлі випробування коронавірусом, який значно ослабив позиції всіх, однак разом з тим закордонні колеги отримали фінансову та іншу допомогу від своїх держав для відновлення і підтримки своєї діяльності.

Яким чином ви, як туроператор, працюєте з готельєрами, щоб їхній рівень сервісу відповідав світовим стандартам?

Наша мета — забезпечувати туристам такі враження від відпочинку, за якими вони хотітимуть повернутися і які рекомендуватимуть своїм друзям і рідним. Для цього ми як туроператор розробляємо туристичний продукт, а завданням готелю бачимо забезпечити для наших туристів якісний сервіс і позитивні враження від перебування. За такими критеріями — спільне бачення і розуміння якісного сервісу і стандартів гостинності, прагнення до постійного розвитку та самовдосконалення, бажання змінюватися, ставати кращими і відкритість до змін, ми обираємо партнерів серед готельєрів.

Більше того, як туроператор з великим досвідом співпраці з готелями по всьому світу, ми готові долучатися до освітніх проектів для наших готельєрів для їхнього професійного розвитку та впровадження в Україні кращих практик готельного бізнесу.

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На туристів з яких країн, крім Молдови і Білорусі, може орієнтуватися Україна з пропозицією пакетних турів для відпочинку на курортах Чорного моря?

На додачу до Молдови і Білорусі ми орієнтуємося на туристів з Польщі, Угорщини та Прибалтики. Розраховуємо на підвищений попит через спрагу до більш ощадливого відпочинку після тривалого карантину, відсутність мовних і культурних бар’єрів для багатьох жителів з цих країн, можливі побоювання щодо відвідування європейських курортів, які більш серйозно постраждали від коронавірусу.

Олеся Бутко, керівниця департаменту розвитку внутрішнього туризму туристичного оператора Join UP!

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