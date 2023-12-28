2023 рік ще не закінчився, але багато туристів вже щосили вивчають головні туристичні тренди на 2024 рік, щоб почати планувати наступну подорож мрії. Тим не менш, існує багато потенційних пасток, в які туристи можуть потрапити при бронюванні поїздки.
Тревел-експерт Джулія Брукс у своїй колонці для The Times перерахувала вісім порад, які допоможуть туристам уникнути розчарувань в подорожі в 2024 році.
1. Не ведіться на лайфхаки про дешеві авіаквитки. Існує давній міф про те, що авіакомпанії завищують ціни, якщо ви занадто часто шукаєте один і той же рейс, тому вам потрібно використовувати браузер в "режимі інкогніто". Другий міф говорить про те, що найдешевший день для бронювання – вівторок. Насправді ж ціни на авіаквитки надзвичайно мінливі, й попит є лише одним з факторів, що впливають на ціну, яку ви бачите. Краще підпишіться на безкоштовні оповіщення про ціни в системах з пошуку авіаквитків. Аналогічні функції пропонуються і в додатках деяких авіакомпаній.
2. Уникайте шахраїв. Те, що виглядає занадто добре, щоб бути правдою, часто є справою шахраїв. Щоб не стати їхными жертвами, вивчіть відгуки в Інтернеті, перш ніж передавати свої дані онлайн-агентству, про яке ви ніколи не чули – кілька хвилин належної перевірки можуть заощадити тисячі. Крім того, завжди перевіряйте URL-адреси веб-сайтів, перш ніж вводити особисту інформацію, щоб переконатися, що ви перебуваєте на офіційному веб-сайті компанії, а не на фейковій сторінці шахраїв.
3. Знайдіть альтернативу популярним напрямкам. Минулого літа ціни на готелі в багатьох гарячих точках Європи були до жаху високими, і навряд чи це зміниться цього року. Тому варто спробувати розглянути альтернативні варіанти, помінявши такі популярні міста, як Барселона, Лісабон або Венеція на менш розкручені Валенсію, Палермо або Трієст. В такому випадку ваш відпочинок обійдеться дешевше, при цьому ви вбережете себе від натовпів туристів.
4. Уникайте черг за допомогою fast-track. У сезон відпусток черг в аеропортах не уникнути. Якщо у вас немає можливості приїжджати в аеропорт достатньо заздалегідь і ви боїтеся пропустити свій рейс, варто розглянути варіант покупки послуги прискореного проходження реєстрації.
5. Не вибирайте найдешевший варіант оренди автомобіля. Бронювання автомобіля напрокат – це мінне поле, але є способи зменшити ризик. Орендуйте авто тільки у перевірених служб з хорошими відгуками, причому робіть це якомога заздалегідь. Також буде розумним заздалегідь придбати страховку, щоб уникнути нав'язливих пропозицій на стійці реєстрації. Крім того, варто бути уважним з обумовленим часом видачі авто.
6. Не користуйтеся послугами онлайн-туристичних агентств – завжди бронюйте напряму. Використання одного з гігантських онлайн-турагентств для бронювання поїздки може здатися найкращим способом отримати вигідну пропозицію, але краще завжди перевіряти ціни безпосередньо на веб-сайтах авіакомпаній або готелів, перш ніж робити покупку. Онлайн-турагенції додають комісію за обслуговування та додаткові послуги, які підвищують кінцеву вартість.
7. Не бронюйте відпустку без страховки. У сучасних реаліях краще мати страховку, яка покриває не тільки витрати, пов'язані зі здоров'ям або іншими неприємностями безпосередньо в поїздці, але і захищає вас в разі скасування подорожі.
8. Не переплачуйте за багаж. Якщо ви не можете подорожувати з мінімум багажу, не думайте, що найкращим рішенням буде додати вартість багажу до дешевого тарифу. Деякі базові тарифи підходять тільки тим, хто бере з собою лише невеликий рюкзак, який поміститься під сидінням, а щоб додати до них додатковий багаж, доведеться заплатити непомірно високу ціну. Натомість шукайте варіанти квитків із багажем, який уже включений у вартість.
Як повідомляв УНІАН, раніше видання Euronews склало топ найдивніших заборон, які здивували туристів у 2023 році.
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