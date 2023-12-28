Тревел-експерт Джулія Брукс перерахувала вісім порад, які допоможуть туристам уникнути розчарувань у 2024 році.

2023 рік ще не закінчився, але багато туристів вже щосили вивчають головні туристичні тренди на 2024 рік, щоб почати планувати наступну подорож мрії. Тим не менш, існує багато потенційних пасток, в які туристи можуть потрапити при бронюванні поїздки.

Тревел-експерт Джулія Брукс у своїй колонці для The Times перерахувала вісім порад, які допоможуть туристам уникнути розчарувань в подорожі в 2024 році.

1. Не ведіться на лайфхаки про дешеві авіаквитки. Існує давній міф про те, що авіакомпанії завищують ціни, якщо ви занадто часто шукаєте один і той же рейс, тому вам потрібно використовувати браузер в "режимі інкогніто". Другий міф говорить про те, що найдешевший день для бронювання – вівторок. Насправді ж ціни на авіаквитки надзвичайно мінливі, й попит є лише одним з факторів, що впливають на ціну, яку ви бачите. Краще підпишіться на безкоштовні оповіщення про ціни в системах з пошуку авіаквитків. Аналогічні функції пропонуються і в додатках деяких авіакомпаній.

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2. Уникайте шахраїв. Те, що виглядає занадто добре, щоб бути правдою, часто є справою шахраїв. Щоб не стати їхными жертвами, вивчіть відгуки в Інтернеті, перш ніж передавати свої дані онлайн-агентству, про яке ви ніколи не чули – кілька хвилин належної перевірки можуть заощадити тисячі. Крім того, завжди перевіряйте URL-адреси веб-сайтів, перш ніж вводити особисту інформацію, щоб переконатися, що ви перебуваєте на офіційному веб-сайті компанії, а не на фейковій сторінці шахраїв.

3. Знайдіть альтернативу популярним напрямкам. Минулого літа ціни на готелі в багатьох гарячих точках Європи були до жаху високими, і навряд чи це зміниться цього року. Тому варто спробувати розглянути альтернативні варіанти, помінявши такі популярні міста, як Барселона, Лісабон або Венеція на менш розкручені Валенсію, Палермо або Трієст. В такому випадку ваш відпочинок обійдеться дешевше, при цьому ви вбережете себе від натовпів туристів.

4. Уникайте черг за допомогою fast-track. У сезон відпусток черг в аеропортах не уникнути. Якщо у вас немає можливості приїжджати в аеропорт достатньо заздалегідь і ви боїтеся пропустити свій рейс, варто розглянути варіант покупки послуги прискореного проходження реєстрації.

5. Не вибирайте найдешевший варіант оренди автомобіля. Бронювання автомобіля напрокат – це мінне поле, але є способи зменшити ризик. Орендуйте авто тільки у перевірених служб з хорошими відгуками, причому робіть це якомога заздалегідь. Також буде розумним заздалегідь придбати страховку, щоб уникнути нав'язливих пропозицій на стійці реєстрації. Крім того, варто бути уважним з обумовленим часом видачі авто.

6. Не користуйтеся послугами онлайн-туристичних агентств – завжди бронюйте напряму. Використання одного з гігантських онлайн-турагентств для бронювання поїздки може здатися найкращим способом отримати вигідну пропозицію, але краще завжди перевіряти ціни безпосередньо на веб-сайтах авіакомпаній або готелів, перш ніж робити покупку. Онлайн-турагенції додають комісію за обслуговування та додаткові послуги, які підвищують кінцеву вартість.

7. Не бронюйте відпустку без страховки. У сучасних реаліях краще мати страховку, яка покриває не тільки витрати, пов'язані зі здоров'ям або іншими неприємностями безпосередньо в поїздці, але і захищає вас в разі скасування подорожі.

8. Не переплачуйте за багаж. Якщо ви не можете подорожувати з мінімум багажу, не думайте, що найкращим рішенням буде додати вартість багажу до дешевого тарифу. Деякі базові тарифи підходять тільки тим, хто бере з собою лише невеликий рюкзак, який поміститься під сидінням, а щоб додати до них додатковий багаж, доведеться заплатити непомірно високу ціну. Натомість шукайте варіанти квитків із багажем, який уже включений у вартість.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Euronews склало топ найдивніших заборон, які здивували туристів у 2023 році.

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