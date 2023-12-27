Здається, в Європі вже стомилися від туристів настільки, що скоро вже будуть лупцювати їх, аби не приїздили.

У світі досі спостерігається післяпандемійний бум туризму – люди активно їздять у подорожі, які відкладали понад два роки через карантин. Інколи цей потужний наплив туристів стає проблемою для місцевої влади.

В найпопулярніших туристичних містах влада намагається стримати цей потік, запроваджуючи обмеження на кількість круїзних суден, що заходять у порт, чи підвищуючи податки для туристів. Але іноді ці обмеження не стільки стримують туристичний потік, скільки збивають з пантелику – а який в них сенс? Euronews склав коротенький топ таких дивних заборон, які здивували туристів у 2023 році.

Заборона рушників на пляжах Сардинії

У зв’язку з тим, що цього літа туристи масово спускаються на знамениті чудові пляжі Сардинії, влада запровадила низку правил. Вони включали обмеження кількості відвідувачів і введення часових обмежень.

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Але пляж Пелоса на західному узбережжі також запровадив заборону на використання рушників, вимагаючи, щоб ті, хто загоряє, брали з собою килимки, які вловлюють менше піску. Так адміністраця бореться з поступовим "виносом" піску з пляжу.

36 000 євро штрафу за музику на пляжах Португалії

На початку цього року відвідувачів пляжу в Португалії попередили, що їм загрожує штраф у розмірі до 36 000 євро за надто голосну музику. Зокрема відпочивальникам заборонили приносити портативні колонки, які видають мелодії на великій гучності і тим самим турбують місцевих жителів та інших туристів.

Пляжний указ також забороняє грати в ігри з м’ячем за межами спеціально відведених місць, ставити палатки за межами кемпінгів і розводити багаття.

У Севільї в публічних місцях заборонено ходити в спідньому

Іспанське місто Севілья цього року оголосило про придушення антигромадської поведінки молоді, ухваливши закон про обмеження "непристойних дій", які здійснюються публічно.

Влада заборонила не лише ходити в спідній білизні в громадських місцях, але також носити одяг із "сексистськими повідомленнями", а також вдаватися до "непристойного ексгібіціонізму".

Портофіно штрафує любителів селфі

Портофіно, невелике приморське містечко на італійській Рив’єрі, де місцеві страждають від навали туристів. Зокрема містян дратують любителі селфі, які блокують тротуари та дороги, коли позують для чергового знімку.

Щоб боротися з цим, мер Портофіно запровадив зони "забороненого очікування" на період літніх місяців. Тих, хто просто так стоятиме "надто довго" на набережній з 10:30 до 18:00, штрафуватимуть на 270 євро.

Паркан, щоб заблокувати селфі туристів

Вважається, що краєвиди міста Гальштат в австрійських горах надихнули Disney на мультфільм "Крижане серце". Через це понад мільйон туристів щороку відвідують це місце, і багато хто хоче зробити селфі зі знаменитим краєвидом.

Жителям міста це настільки набридло, що цього року вони вирішили поставити огорожу, щоб туристи не могли фотографуватися на тлі краєвиду. Адже вони заважали мешканцям, створюючи занадто багато шуму.

Пізніше паркан прибрали через негативну реакцію в соціальних мережах.

Фальшиві попереджувальні знаки на іспанських пляжах

І, нарешті, одна з найдивніших репресій у сфері туризму насправді виявилася фальшивкою. Місцеві активісти розмістили на пляжах Майорки та на підходіх до них фальшиві попереджувальні знаки на англійській мові.

Деякі плакати попереджали про "небезпечних медуз", "падаюче каміння" або морську воду, забруднену стічними водами. Інші казали, що пляж закритий, або стверджували, що на прогулянку до пляжу знадобляться години, хоча насправді відстань до океану складала менше 100 метрів.

Кілька невеликих рядків тексту каталонською мовою під цими фейковими знаками казали місцевим жителям, що ці попередження фальшиві і що "пляж відкритий для всіх, крім іноземців і медуз".

Головні туристичні тренди сьогодення

Як писав УНІАН, в 2022 рік був присвячений відновленню подорожей після пандемії коронавірусу, а 2023 рік став роком, коли туристи з ентузіазмом кинулися досліджувати нове і брати від поїздок максимум.

Водночас, експерти прогнозують, що в 2024 році мандрівники будуть ставити на перше місце в своїх планах те, що для них важливо, цінуючи більш глибокі позитивні враження, час з близькими і здоров'я.

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