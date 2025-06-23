Експерт із подорожей назвав найбезпечніше місце в літаку, яке ви можете забронювати без доплати.

Політ може бути нервовим досвідом для багатьох мандрівників, особливо коли настає турбулентність.

Однак експерт із подорожей Брайсон Роберт пропонує більш розумний підхід у виборі місця в салоні літака, який, до того ж, не спустошить ваш гаманець, пише Express.

"Більшість людей не знають, що є певне місце, яке пропонує найкраще поєднання безпеки та ціни", - сказав він.

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"Хоча місце 11A може здатися просто звичайним місцем біля вікна, насправді воно розташоване в тому місці, яке багато авіаційних експертів вважають найбезпечнішою частиною літака, і ви часто можете отримати його, не сплачуючи ці безглузді збори за підвищення класу обслуговування", - розкрив секрет досвідчений мандрівник.

Роберт пояснив, чим же особливо це місце для туристів, які дбають про безпеку.

Чому місце 11A є ідеальним для безпеки

Секрет 11A полягає в його стратегічному розташуванні над крилами літака. Воно забезпечує кілька переваг безпеки, які більшість пасажирів ніколи не враховують під час бронювання квитків.

"Коли ви сидите над крилом, ви перебуваєте в центрі ваги літака. Це означає, що ви будете відчувати меншу турбулентність порівняно з місцями в передній або задній частині літака. Область крила також має найпосиленішу конструкцію в усьому літаку", - розкрив деталі експерт.

Міцна конструкція крила не тільки забезпечує більш плавний політ, а й важливу структурну цілісність. Крила літака спроєктовані так, щоб витримувати величезні навантаження, що робить простір безпосередньо над ними однією з найбезпечніших і найстійкіших частин літака в надзвичайних ситуаціях.

Ще однією суттєвою перевагою є близькість до аварійних виходів. Розміщення місця 11A зазвичай означає, що пасажири перебувають у межах легкої досяжності від кількох точок виходу, на відміну від місць у кінці літака, де шляхів виходу може бути менше.

Однак Роберт порадив усе ж таки переконатися, що 11А розташоване над крилом і поруч з аварійними виходами, перш ніж бронювати квиток.

Він зазначив, що в літаках 737 і Airbus A320 місце 11A розташоване прямо над крилом із чіткими лініями огляду аварійних виходів. Однак деякі літаки можуть мати різні системи нумерації або конфігурації, які не поєднують ряд 11 з оптимальним положенням над крилом.

Видання зазначило, що час вашого бронювання може стати вирішальним фактором в отриманні місця 11A безкоштовно. Роберт поділиться своєю експертною стратегією щодо забезпечення цього першокласного місця.

"Спочатку забронюйте рейс, потім почекайте близько 24 годин, перш ніж вибрати собі місце. Багато авіакомпаній звільняють свої найкращі доступні місця в це вікно, і 11A часто стає доступним для стандартного вибору", - поділився хитрістю досвідчений мандрівник.

Інша тактика полягає в періодичній перевірці після бронювання. У міру наближення вильоту рейсів авіакомпанії іноді звільняють раніше обмежені місця для вільного вибору, коли стає зрозуміло, що вони не будуть продаватися як підвищення класу обслуговування.

"Принадність цього місця в тому, що воно розв'язує дві найбільші проблеми: безпеку і вартість. Вам не потрібно витрачати додаткові гроші на підвищення класу обслуговування, щоб почуватися більш захищеним під час польоту. Розуміння конструкції літака і часу бронювання може забезпечити вам одне з найбезпечніших місць у літаку за ціною стандартного квитка економ-класу. Це особливо цінно для мандрівників, які летять далеко", - підсумував Роберт.

Раніше УНІАН.Туризм писав про те, що стюардеса назвала найгірший напій, який подають пасажирам у літаку. Вона детально розповіла, чому він вважається таким.

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