Стюардеса назвала найжахливіший напій, який подають пасажирам і це може вас здивувати.

Обслуговування в барі на борту літака - це те, на що завжди чекають пасажири, і часто воно безкоштовне на далеких рейсах.

Більшість авіакомпаній пропонують пасажирам широкий вибір алкогольних і безалкогольних напоїв, якими вони можуть насолодитися під час польоту, пише Dailymail. Однак одна з бортпровідниць розповіла, що, на її думку, є найгіршим напоєм, який можна взяти під час польоту.

Співробітниця авіації розповіла, чому саме цього напою слід уникати. Вона пояснила, що наливання газованих напоїв у повітрі може бути справжньою неприємністю для бортпровідників.

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Досвідчена стюардеса сказала, що "безалкогольні напої піняться набагато сильніше, коли їх наливають із банки" через тиск у салоні. Вона додала, що це означає, що їй доведеться "чекати, поки не осядуть бульбашки, перш ніж я зможу продовжити наливати".

Це може призвести до уповільнення подачі напоїв, особливо на завантажених рейсах із високим попитом на напої.

На рейсах у салоні сухо через низьку вологість, а газовані напої не так добре зволожують, як вода, і в довгостроковій перспективі це може викликати у вас ще більшу спрагу. До того ж, оскільки тиск у салоні нижчий, ніж на землі, гази газованих напоїв також можуть розширюватися в шлунку, що може призвести до здуття живота.

Стюардеса зазначила, що найкращим напоєм для підтримання водного балансу під час польоту є вода.

Інші новини від бортпровідників

Нещодавно стюардеса розповіла про "темні сторони" своєї роботи. Вона зізналася, що іноді їй складно продовжувати займатися улюбленою справою.

Бортпровідниця на ім'я Мег сказала, що завдяки цій роботі вона змогла побачити багато "дивовижних місць", подорожувати світом - але це "має свою ціну".

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