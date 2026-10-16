Тревел-експерти розповіли про одну категорію речей, які не варто брати з собою у подорож

Туристів закликали не пакувати у валізи речі "про всяк випадок".

Готуючись до поїздки, більшість туристів намагаються максимально оптимізувати вміст свого багажу.

Відразу п'ятеро експертів з подорожей дали одну й ту саму пораду, як звільнити місце в багажі: залиште вдома речі, які ви берете "про всяк випадок", пише Express.

"Багато мандрівників шкодують, що взяли з собою купу речей "про всяк випадок" – вони лише займають дорогоцінне місце в багажі. Перш ніж покласти щось у валізу, запитайте себе: чи справді ви будете це носити і чи поєднується ця річ щонайменше з двома іншими предметами вашого гардеробу? Якщо відповідь негативна – найімовірніше, брати її не варто. Обирайте універсальні речі, які легко поєднувати між собою, і дотримуйтеся простої кольорової гами – тоді всі елементи гармонійно виглядатимуть разом", – радить директорка з роботи з клієнтами компанії Good Business Travel Наташа Інгліс.

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Президент компанії International Citizens Insurance Джо Кронін дотримується того самого принципу, спираючись на свій багаторічний досвід подорожей.

"Я залишаю вдома весь гардероб, зібраний "про всяк випадок". Провівши роки в роз'їздах – від Токіо до Буенос-Айреса, – я зрозумів, що зайва пара взуття чи запасна куртка майже ніколи не знадобляться. Випрати речі можна практично скрізь, а якщо я щось дійсно забуду, то завжди зможу купити це на місці – часто дешевше, ніж доплачувати за перевищення ваги багажу", – пояснив він.

Тим часом засновник компанії BharatFare Аман Тхакран додає, що речі "про всяк випадок" часто беруть для ситуацій, "які ніколи не трапляються". Натомість він обирає речі, які можна носити в різних поєднаннях.

У свою чергу, вчитель на пенсії Джим Веббер, автор туристичного блогу Travelwidstom, вважає, що прання – найкращий спосіб мінімізувати кількість речей під час тривалих подорожей.

З ним згоден і засновник компанії Tanzania Safaris Ваммі Кіхауле, який також радить заздалегідь дізнаватися, чи буде можливість випрати речі у вашому місці проживання.

"У більшості готелів і лоджів одяг перуть щодня і повертають уже до вечора того ж дня. Тож трьох сорочок цілком вистачить на 10 днів. Уточніть у готелі, чи є у них щоденне прання – це дозволить скоротити кількість речей у вашому багажі вдвічі. Крім того, вага є критично важливою для невеликих літаків, що виконують регіональні рейси: як правило, там діє обмеження в 15 кг, включаючи ручну поклажу", – зазначає він.

Інші корисні поради туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше туристичне видавництво Fodor's назвало вісім поширених помилок, які дорого обійдуться туристам.

Своєю чергою досвідчена стюардеса з Данії Сілле Ріделл, яка веде блог Travel with SilleRydell, назвала чотири речі, які ні в якому разі не можна одягати в літаку.

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