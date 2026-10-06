Досвідчена стюардеса назвала чотири речі, які в жодному разі не варто одягати в літак

Також вона назвала найкращий одяг для подорожей літаком.

Багато туристів, прагнучи комфорту, економлячи місце в ручній поклажі або бажаючи виглядати стильно, зовсім не замислюються, чи підходять обрані ними речі для польоту. Наприклад, як ця дівчина, яка вирішила вирушити в подорож у гламурному спортивному костюмі зі стразами.

Досвідчена стюардеса з Данії Сілле Ріделл, яка веде блог Travel with SilleRydell у TikTok, назвала чотири речі, які в жодному разі не можна одягати в літак.

"Я бачу це майже на кожному рейсі – і запевняю вас, я нікого не засуджую. Але ваші ноги й тіло скажуть вам "дякую", – зазначає вона.

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Ось від якого одягу вона рекомендує відмовитися на борту літака:

1. Шльопанці

Ріделл пояснює, що під час польоту ноги часто набрякають, а також у салоні буває холодно.

Крім того, за її словами, у разі аварійної ситуації, коли пасажиру доведеться бігти до виходу для евакуації, шльопанці точно не будуть найкращим варіантом.

2. Шорти та укорочені топи

"По-перше, кондиціонери працюють дуже потужно. По-друге, навряд чи вам захочеться, щоб відкрита шкіра торкалася кріслел в літаку", – попереджає досвідчена бортпровідниця.

3. Вузькі джинси

Сілле нагадує, що на висоті тіло схильне до набряків, а тому сидіти кілька годин у літаку у вузьких джинсах буде не тільки некомфортно, але й шкідливо для здоров'я.

4. Один тонкий шар одягу

За словами стюардеси, у літаках буває дуже холодно, навіть якщо рейс летить до спекотних країн. Тому пасажирам варто мати при собі кофту або плед, який можна зняти або надіти, залежно від ситуації.

Що одягнути замість цього

Сілле радить туристам обирати для подорожі щось зручне, закрите та багатошарове.

Що ще не варто одягати в літак

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше жінок-туристок попередили, що певний тип бюстгальтерів може спричинити у них проблеми під час проходження сканерів безпеки в аеропорту.

Також мандрівникам варто відмовитися від одягу з паєтками під час польотів літаком.

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