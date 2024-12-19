Серед них як усім відомі страви, так і екзотичні.

Бельгії не так легко пробитися на кулінарну карту, адже зовсім поруч знаходиться Франція, яка вважається раєм для гурманів. Однак у Бельгії є багато делікатесів - і традиційних, і новаторських - які варто обов'язково спробувати. Портал LonelyPlanet назвав 12 найкращих страв Бельгії - від традиційних і всім знайомих до геть незвичних.

1. Муль-фріт - страва з відварених мідій і картоплі фрі

Традиційно їх подають у стилі маріньєр, з вершками, петрушкою і краплею білого вина, але є також ситна версія з пивним маринадом.

2. Тарілка з морепродуктами

Одне з найбільших задоволень, яке можна отримати в Брюсселі, - це неквапливий обід дарами моря, включно з устрицями, морськими равликами, молюсками й омарами.

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3. Фламандське рагу

У цій страві шматки ніжної яловичини томляться в темному пиві з цибулею, перетворюючись на насичене і солодке рагу кольору червоного дерева. Ще одне популярне рагу з Фландрії - ватерзой, традиційно приготоване з курки з овочевим бульйоном, змішаним з яєчним жовтком і вершками.

4. Конголезька кухня

Одна з найкращих страв, яку варто скуштувати, - моамбе, густе рагу з пальмової олії та пальмової олії з яскравими нотками лимона й перцю чилі.

5. Кролик a la Kriek

Ще одна класика з використанням бельгійського пива, тут пісне м'ясо кролика подається в пікантному соусі з Kriek, вишневого пива. На гарнір подають картоплю фрі або картопляне пюре в густій смачній підливці.

6. Картопля фрі

Тут бельгійці лідирують у приголомшливому асортименті соусів, які подаються до картоплі фрі. Картоплю фрі з численних вуличних кіосків у Брюсселі вживають як самостійну страву або гарнір.

7. Фрикадельки з Льєжа

Фрикадельки приблизно розміром з тенісний м'яч традиційно готують із суміші яловичини і свинини і подають у томатному соусі та льєжському сиропі, чорному яблучному соусі з грушею. Цю національну страву також можна адаптувати для вегетаріанців або людей з обмеженнями в дієті, оскільки веганські ресторани готують їх, наприклад, із суміші грибів і чорної квасолі.

8. Крокети

Найкращі крокети, які є закускою практично в кожному бельгійському меню, являють собою хрусткий шар панірувальних сухарів, який поступається місцем вологій серцевині з протертої картоплі, наповненої смаками сиру або морепродуктів. Найсмачнішими із них, мабуть, є крокети із креветками.

9. Льєжські вафлі

Вафлі насправді бувають двох видів: круглі льєжські вафлі, вологі й пухкі всередині та хрусткі й карамелізовані зовні, і брюссельські вафлі, більш сухі квадратні. Ви можете замовити їх просто так, з бельгійським шоколадом, фруктами, коричневим цукром або всім перерахованим вище зверху. Що б ви не вибрали, місцеві вафлі рідко розчаровують.

10. Традиційна їжа

Класичні бельгійські страви різноманітні - від величезних волованів із листкового тіста, наповнених вершковим курячим і грибним соусом, до запеченого цикорію з шинкою в соусі бешамель.

11. шоколад

Бельгійський шоколад є предметом національної гордості. Бельгія винайшла праліне, має понад 2000 шоколатьє і виробляє 170 000 тонн шоколаду на рік. Для відвідувачів тут багато спокус, але також багато туристичних пасток. Залишайтеся у відомих шоколадних будинках і не купуйте плитки за завищеною ціною в позбавлених смаку сувенірних крамницях.

12. Філе американ

Бельгійська національна страва, філе американ, не має нічого спільного з філе, як можна припустити з назви. Це намазка, і, як і тартар із яловичини, її готують із сирої яловичини, подрібненої в м'ясорубці. Свіжість - необхідна умова смаку цієї фірмової страви, тому замовляйте її тільки у відомих ресторанах. Філе американців слугує закускою і має божественний смак на гарячому тості з маслом.

Раніше УНІАН писав про 10 делікатесів, які варто спробувати в Греції.

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