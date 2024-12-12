Серед головних "гріхів" іноземців в іспанських ресторанах – недооцінка розміру порції та замовлення страв у неправильному регіоні.

Іспанія – одна з найпопулярніших країн світу, проте доволі часто туристи потрапляють там у незручні ситуації через банальне незнання місцевих правил. Або ж замовляють в іспанських ресторанах страви та напої, які насправді не є споконвічно іспанськими.

Іспанські шеф-кухарі Хуан Баутіста Агреда та Алехандро Нуньєс, які нині працюють в Англії, у коментарі Daily Mail розповіли, яких гастрономічних помилок приїжджі найчастіше припускаються в Іспанії, та дали кілька порад, як краще вивчити місцеву кухню.

1 Недооцінка розмірів порцій. "Туристи часто приїжджають голодними і замовляють забагато, не розуміючи, що порції в Іспанії зазвичай дуже щедрі", – пояснює Агреда.

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Водночас він запевняє, що в іспанських ресторанах абсолютно нормальним є замовлення однієї страви на одну або кількох осіб.

2. Паелья на вечерю. "Для іспанців паелья –це суворо обідня страва, зазвичай у неділю і найчастіше у великій компанії сім'ї та друзів", – каже Нуньєс.

При цьому шеф-кухар зазначає, що, звісно, замовлення паельї на вечерю в ресторані не вважатиметься злочином, але це точно не іспанська традиція.

3. Хибна думка, що деякі популярні страви "автентичні". Багато популярних в Іспанії страв, як-от стейк-тартар або бікіні-сендвіч, від початку не є іспанськими стравами, пояснює Агреда.

4. Замовлення страв у неправильному регіоні. Як зазначає Нуньєс, багато туристів знають насамперед про такі іспанські страви, як тапас або паелья. Приїжджаючи в будь-який регіон країни вони одразу ж поспішають замовити саме їх, абсолютно не звертаючи увагу на особливості регіональної кухні.

"Однак варто знати, що деякі страви найкраще їсти в тих регіонах, де їх спочатку було створено. Наприклад, ви повинні спробувати паелью у Валенсії, пінчос у Країні Басків або пататас бравас у Мадриді", – радить він.

Як знайти справжній іспанський ресторан в Іспанії

Також Агреда і Нуньєс дали кілька порад, як вибрати по-справжньому автентичний ресторан в Іспанії. Серед основних ознак – спеціалізоване меню, хороші рекомендації, скромність і популярність серед місцевих.

"Справжні іспанські ресторани часто фокусуються на місцевих стравах або відомі тим, що готують особливі страви. Коротке меню – хороший показник якості", – пояснює Агреда.

При цьому Нуньєс додає, що в місцевих ресторанах варто звертати увагу на "Меню дня", яке заведено пропонувати в автентичних ресторанах за фіксованою ціною, що "може бути чудовим співвідношенням ціни та якості".

Також обидва вони радять прислухатися до порад щодо тих чи інших закладів.

"Технології полегшують пошук надійних відгуків. Такі платформи, як Google Maps, Tripadvisor або навіть місцеві рекомендації, можуть спрямувати вас у найкращі місця", – каже Агреда.

Зі свого боку Нуньєс радить звертати увагу на заклади, де основними клієнтами є місцеві жителі.

"Шукайте ресторани, заповнені місцевими жителями, а не туристами. Присутність місцевих жителів часто свідчить про хорошу якість та автентичність", – пояснює він.

Також, за словами шеф-кухарів, у справжніх іспанських ресторанах зазвичай панує скромна, але гостинна атмосфера.

"Багато автентичних ресторанів не покладаються на яскраві вітрини. Замість цього вони дозволяють своїй їжі та обслуговуванню говорити самим за себе", – каже Агреда.

Як повідомляв УНІАН, раніше італійські шеф-кухарі розповіли, що туристам ніколи не варто замовляти в місцевих ресторанах.

Також вони дали кілька корисних порад, як вибрати ідеальний ресторан в Італії.

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