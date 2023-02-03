У список потрапили по п'ять культурних і природних пам'яток по всьому світу.

Історичний центр Відня, Каліфорнійська затока біля берегів Мексики і тропічні ліси на Мадагаскарі потрапили в список з 10 туристичних визначних пам'яток, які знаходяться під загрозою зникнення.

У список, складений виданням Travel Off Path, потрапили по п'ять культурних і природних пам'яток по всьому світу. Одним з них загрожують природні явища і старіння, а іншим – людський фактор.

Топ-5 культурних пам'яток під загрозою

1. Історичний центр Відня, Австрія. Основна загроза – висотна міська забудова, що швидко розростається.

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2. Старе місто Єрусалиму та його стіни, Ізраїль. Основна загроза – навмисне руйнування і вплив археологічних розкопок.

3. Археологічна зона Чан-Чан, Перу. Основна загроза – висока швидкість зносу через відсутність консервації та обслуговування.

4. Культурний ландшафт та археологічні пам'ятки долини Баміан, Афганістан. Пам'ятка зазнала великих втрат у 2001 році, коли таліби навмисно знищили дві гігантські статуї Будди.

5. Тімбукту, Малі. Основною загрозою є триваюча війна в Малі, окупація та навмисне знищення об'єктів спадщини збройними групами.

Топ-5 природних пам'яток під загрозою

1. Тропічний ліс Суматри, Індонезія. Основна загроза – розгул браконьєрства, незаконна вирубка лісу і плановий розвиток інфраструктури в цьому районі.

2. Острови та заповідні території Каліфорнійської затоки, Мексика. Основна загроза – незаконні та нестійкі методи рибальства, що поставили під загрозу морське життя.

3. Національний парк Еверглейдс, Флорида. Основною небезпекою є загроза штормів, забруднення, інвазивних видів та міської забудови.

4. Заповідник Селус, Танзанія. Основною загрозою є незаконне браконьєрство, яке має руйнівний вплив на популяцію дикої природи парку. Додаткові загрози надходять від сусідніх уранових шахт, лісозаготівель та запланованого будівництва дамби.

5. Тропічні ліси Ацинанані, Мадагаскар. Основною загрозою є лісові пожежі, які становлять величезний ризик для екосистеми тропічних лісів. Існують також проблеми з браконьєрством, видобутком корисних копалин та незаконними рубками.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2023 року історичний центр Одеси включили до Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО як такой, що знаходиться під загрозою зникнення.

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