Українська авіакомпанія відкриває новий рейс до Іспанії

Azur Air Ukraine буде літати за маршрутом Харків-Барселона-Харків.

Українська авіакомпанія Air Azur Ukraine отримала дозвіл на виконання регулярних польотів з Харкова до Барселони.

Читайте такожДо України можуть зайти ще дві лоукост-авіакомпанії

Таке рішення 27 лютого прийняла Комісія Державіаслужби з видачі призначень на експлуатацію повітряних ліній, передає ЦТС.

Дозвіл передбачає виконання польотів за маршрутом Харків-Барселона-Харків з частотою сім разів на тиждень. Право на польоти діятиме з 25 березня на необмежений період.

На сайті аеропорту Харків цей рейс вже є в розкладі. За даними підприємства, польоти з Харкова до Барселони і назад будуть виконуватися з 16 травня з частотою один раз в тиждень - щосуботи. Літак Boeing 737-800 (189 крісел) вилітатиме з Барселони о 09:10, у Харкові він приземлятиметься в 13:50, зворотний виліт з Харкова о 15:00, посадка в Барселоні о 17:50.

Зазначимо, що Azur Air Ukraine зараз літає до Барселони з аеропорту Київ-Бориспіль. Цей рейс виконується щосуботи. Крім Azur Air Ukraine, до Барселони літає також авіакомпанія МАУ, в активі якої п'ять рейсів на тиждень (у всі дні, крім вівторків і четвергів). Також в Барселону літає іспанська лоукостер Vueling. Він виконує рейси з аеропорту Київ-Жуляни двічі на тиждень - щовівторка і щосуботи.

Крім того, з 27 квітня МАУ почне літати до Барселони зі Львова. Крім МАУ, рейси з Львова до Барселони планує запустити і авіакомпанія SkyUp. Ці рейси будуть чартерними, пасажири зможуть купити квиток у туроператорів. Перевізник анонсував запуск цього напряму на червень.

У січні повідомлялося, що SkyUp в літньому сезоні 2018 року також планує виконувати рейси з Харкова до Барселони. Це будуть сезонні чартери.