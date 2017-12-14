В Україні створили національний лоукост SkyUp: звідки та куди літатиме

Національна авіакомпанія в сегменті дешевих авіаперевезень SkyUp почне роботу у квітні 2018 року, повідомив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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«Сьогодні я радий оголосити про створення українського лоукосту, який виконуватиме внутрішні й міжнародні рейси. Він почне свою роботу з квітня 2018 року», - сказав міністр.

Відповідно до прес-релізу авіакомпанії, який роздано на прес-конференції, чартерні перевезення в 2018 році здійснюватимуться з Києва, Харкова, Львова, Одеси за 16 напрямками - Анталія, Бодрум, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хугарда, Тіват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенеріфе, Аліканте, Тірана, Ріміні, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутрішні регулярні рейси почнуться наприкінці травня за напрямками: Київ - Одеса, Харків - Одеса, Львів - Одеса.

Міжнародні регулярні рейси в 2018 році плануються за напрямками Київ - Барселона, Київ - Дубаї, Київ - Ларнака.

За словами генерального директора авіакомпанії Євгена Хайнацького, ціна на напрямку Київ - Одеса становитиме від 499 грн в один бік.

Також, він зазначив, що продаж квитків буде відкрито в березні.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Омелян заявляв, що цього року може бути створена національна лоукост-авіакомпанія.

У листопаді міністр заявив, що наступного року на український ринок прийдуть ще три європейські лоукост-авіакомпанії.