Названі найкращі весняні туристичні напрямки

Один з найвпливовіших журналів для мандрівників назвав кращі місця на планеті, куди варто поїхати навесні.

Спеціалізований журнал National Geographic назвав найкращі туристичні напрямки на весну.

У список National Geographic потрапили:

1. Річки Колумбія і Снейк в США. Відправившись в річковий круїз через штати Орегон, Айдахо і Вашингтон цими двома річками можна отримати доступ до найглибшої ущелини країни з найбільшою концентрацією водоспадів на континенті. Експерти підкреслюють, що їхати сюди найкраще саме навесні, коли вода наповнюється талим снігом.

2. Намібія. Саме навесні тут закінчується сезон дощів, вечори доволі прохолодні, а тим часом молоді слоненята і левенята роблять перші кроки в савану. Також любителі дикої природи можуть поспостерігати за страусами, зебрами і гепардами, а ближче до кінця травня, коли водопої починають висихати, ще й жирафи і чорні носороги знову з'являються зі своїх укриттів. Крім того, можна відправитися подивитися на дивовижні піщані візерунки в пустелі Наміб. При цьому наголошується, що саме навесні витрати на поїздки в Намібії досить низькі.

3. Японія. Хоча сезон цвітіння сакури на півдні Японії починається ще в середині січня, своєї вершини він досягає в березні-квітні. При цьому туристам доступні сотні варіантів ханами (японське слово для святкування сезоне цвітіння сакури): прогулянки по парках Токіо, купання в гарячих джерелах з опалими пелюстками сакури в Кавадзу або катання на човнах по річці Кітаками, вздовж якої 10 тисяч вишневих дерев створюють неймовірне видовище. А ще на весняному фестивалі Такаяма в горах Хіда цвітіння сакури відзначається вже понад 300 років вишуканим парадом з ліхтарями.

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4. Острів Фого. Розташований біля узбережжя канадського острова Ньюфаундленд в Атлантичному океані. Саме звідси дуже добре видно Чумацький шлях, можна милуватися айсбергами і насолоджуватися безліччю сортів цінної риби, яка тут мешкає.

5. Верхів'я Амазонки в Перу. З грудня по травень у річці Амазонці високий сезон води і значно прохолодніше, хоча і більш дощитиме. Але саме все це забезпечує неймовірні заходи сонця і більш близькі зустрічі з мавпами-ченцями Сакі, лінивцями, червоними Ара, місцевими рожевими дельфінами і багатьма іншими дивовижними тваринами.

6. Ізраїль. Святкування Великодня з тисячами паломників у Єрусалимі це особливе видовище, навіть якщо ви не віруюча людина. Експерти особливо рекомендують спуститися на Олійну гору у Вербну неділю хресним ходом на початку Страсного тижня, пройти шлях Ісуса по Віа Долороза у Страсну п'ятницю або відвідати щорічне сходження Благодатного вогню в церкві Гробу Господнього в Святу суботу. Якщо ж ці заходи вам не до вподоби, тоді радять прокотитися на гондолі до 2000-річної фортеці Масада короля Ірода або відправитися в тиху ранкову поїздку на човні Галілейським морем. При цьому весняна температура в Ізраїлі може різко коливатися, багато заходів Святого тижня відбуваються зовні, а тому туристам рекомендують одягатися в багатошаровий одяг і запастися водою.

7. Сейшели. Сейшельські острови - це набагато більше, ніж просто морські мушлі, тропічні риби і пісок. Це також гранітні скелі та 100-футові пальми Коко-де-мер, дикі черепахи і 275 видів птахів. Спочатку незаселені, 115 Сейшельських островів знаходяться приблизно в 1100 милях від узбережжя Танзанії. Особливо експерти радять відвідати бухту Інтенданс в березні, щоб подивитися, як новонароджені морські черепахи направляються в Індійський океан. У квітні ж тут відбувається зміна сезонів – на прохолодний бриз з температурою близько 30 градусів Цельсія.

8. Східне узбережжя Шрі-Ланки. Цю частину країни краще всього досліджувати на човні – прогулянки у супроводі дельфінів, круїз від пляжу до пляжу під вітрилом або переправа на острів Піджен для підводного плавання в прайм-тайм. Також навесні тут можна відправитися в каное-тури через лагуну Поттувіль, де в лісах якраз живуть ящірки, макаки, буйволи, крокодили, а іноді навіть і слони. Водночас чисте мілководдя пляжу Пасікуда ідеально підходить для сімей з маленькими дітьми, а в Трінкомалі мандрівники можуть поспостерігати за традиційною рибною ловлею і відвідати стародавні індуїстські храми, побудовані більше двох тисяч років тому.

9. Медельїн в Колумбії. Це місто ще називають «місто вічної весни». Воно може похвалитися пальмами, м'якою погодою, смачним гарячим шоколадом, танго-клубами, химерними скульптурами на відкритому повітрі та вибуховою грою під назвою tejo, з використанням пороху і металевих шайб. А ще тут неймовірні заходи сонця.

10. Панама. Ця країна часто опиняється в тіні Коста-Ріки і Карибських островів, хоча насправді є більш дешевою, культурно різноманітною і менш заповненою туристами. І між тим це справжній рай з пишних джунглів, вулканів та пляжів із чистою водою. Водночас коні тут як і раніше є основним видом транспорту, Wi-Fi дуже поганий, і одночасно можна побачити неймовірний зорепад. Тим часом місцеві рибалки завжди готові запропонувати туристам свіжі морепродукти та рибні страви зі своїх домашніх кухонь приблизно за 6 доларів за тарілку. А морські прогулянки в довколишній Національний парк Койба дозволять дайверам поплавати з морськими черепахами і китовими акулами.

11. Марокко. Навесні тут досить прохолодно, а тому ніщо не перешкодить спокійно відправитися в села Атлаських гір, де місцеві жителі з радістю запрошують гостей у свої будинки на чашку м'ятного чаю. Після цього можна відправитися в романтичне рибальське селище Ес-Сувейру і знамените «синє» місто Шефшауен на пагорбах, які обидва мають відмінні відкриті ринки, де покупці можуть запастися мавританськими ліхтарями, барвистими килимами, оптовими спеціями, місцевим аргановою олією і стильними тапочками.

12. Мадагаскар. Цей острів славиться великою різноманітністю ендемічних видів. Тут мешкають золоті бамбукові лемури, неонові червоні жаби, листохвості гекони, стрибучі щури, жирафові довгоносики, найрідкісніші качки в світі, а також можна побачити м'ясоїдні глечикові рослини і височенні дерева баобаба. Окремий інтерес для мандрівників представляють місцеві ремесла і культура – виробництво ванілі, різьблення по дереву або фабрика паперу ручної роботи.

13. Свальбард, також відомий як Шпіцберген. Це найпівнічніша частина Норвегії, що представляє собою великий полярний архіпелаг в Північному Льодовитому океані. Наприкінці весни сонце тут ніколи не опускається за горизонт, а тому значна доза вітаміну D вам гарантована. На островах Шпіцбергена можна зустріти як тундру, так льодовики, що ідеально підходить для піших прогулянок, каякінгу на айсбергу, а також для спостереження за місцевою дикою природою - моржами, тюленями, арктичними крачками, північними оленями і білими ведмедями.

14. Нідерланди. Сім мільйонів тюльпанів цвітуть щовесни в садах Кекенхоф лише в 25 милях від Амстердама. Також навесні тут проходить парад квітів і фестиваль класичної музики у День матері.

Нагадаємо, раніше National Geographic назвав топ-10 місць на планеті, куди туристи-любителі птахів можуть відправитися поспостерігати за ними.