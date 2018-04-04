Україна запустила оформлення електронних віз для громадян 46 країн

Відтепер Україна стане ближчою для туристів з усього світу.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що від сьогодні офіційно розпочало оформлення електронних віз для в’їзду в Україну для громадян 46 країн.

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив у мікроблозі Twitter.

"Реформи тривають – робимо Україну ще ближчою до світу. Сьогодні запустили електронну візу. Громадяни 46 країн відтепер можуть оформити візу в Україну, не виходячи з дому", - заявив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня Департамент консульської служби МЗС України повідомив про початок оформлення електронних віз для в’їзду в Україну для громадян 46 країн світу.

До цих держав належать: Австралія, Антиґуа і Барбуда, Багамські Острови, Барбадос, Бахрейн, Болівія, Бутан, Вануату, Гаїті, Ґватемала, Гондурас, Ґренада, Домініка, Домінікана, Індонезія, Камбоджа, Катар, Коста-Ріка, Кувейт, Лаос, Маврикій, Малайзія, Мальдіви, Мексика, Мікронезія, М'янма, Непал, Нікараґуа, Нова Зеландія, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудівська Аравія, Сейшельські Острови, Сент-Вінсент і Ґренадини, Сент-Люсія, Сінгапур, Суринам, Таїланд, Тімор-Лешті, Тринідад і Тобаґо, Тувалу, Фіджі, Ямайка.

У відомстві зауважили, що було розроблено максимально спрощений процес отримання е-візи, який також дозволяє здійснювати ефективний міграційний контроль. Для оформлення е-візи необхідно здійснити кілька простих кроків, не виходячи з дому: заповнити анкету онлайн, завантажити скановані копії необхідних документів, заплатити на сайті банківською карткою (платіжних систем MasterCard Worldwide чи Visa International) та роздрукувати отриману на електронну адресу електронну візу.

Час оформлення віз становить до 9 робочих днів, а вартість - 65 дол. Віза є разовою та діє до 30 днів.