В'їзд до України за $65: у МЗС назвали вартість одноразової електронної візи для іноземців

18:49, 08 лютого 2018
Новини туризму
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У МЗС розповіли, скільки коштуватиме віза до України / фото УНІАН

Про це заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев в інтерв’ю "Європейській правді".

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Він також зазначив, що видаватися така віза буде строком на 30 днів.

"Електронна віза буде лише одноразова, вона буде видаватися строком до 30 днів, вартість – 65 доларів. Паралельно зменшується кількість віз, що оформлюються в аеропортах, тобто Visa on arrival. А для країн міграційного ризику залишається оформлення віз у посольствах, зараз таких країн 70", - сказав Погорельцев.

Візу надсилатимуть на електронну пошту, звідки документ треба буде роздрукувати для пред'явлення прикордонникам.

Як повідомляв УНІАН, в цьому році Україна запровадить електронні візи для іноземців. Це дозволить розвантажити консульські пункти в аеропортах, коли одним рейсом прибуває 40-50 іноземців, яким на місці потрібно оформити візу, через що створюються черги.

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Теги: #електронна віза для іноземців#віза до України#вартість візи до України