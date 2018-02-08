В'їзд до України за $65: у МЗС назвали вартість одноразової електронної візи для іноземців

Віза видаватиметься строком на 30 днів.

Вартість електронної візи для іноземців, яку планують впровадити найближчим часом, становитиме 65 доларів США.

Про це заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев в інтерв’ю "Європейській правді".

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Він також зазначив, що видаватися така віза буде строком на 30 днів.

"Електронна віза буде лише одноразова, вона буде видаватися строком до 30 днів, вартість – 65 доларів. Паралельно зменшується кількість віз, що оформлюються в аеропортах, тобто Visa on arrival. А для країн міграційного ризику залишається оформлення віз у посольствах, зараз таких країн 70", - сказав Погорельцев.

Візу надсилатимуть на електронну пошту, звідки документ треба буде роздрукувати для пред'явлення прикордонникам.

Як повідомляв УНІАН, в цьому році Україна запровадить електронні візи для іноземців. Це дозволить розвантажити консульські пункти в аеропортах, коли одним рейсом прибуває 40-50 іноземців, яким на місці потрібно оформити візу, через що створюються черги.