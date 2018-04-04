«Бориспіль» у 2018 році готується запустити прямі рейси до Брюсселя і Валлетти

Також «Бориспіль» веде переговори з лоукостерами еasyJet і Germanwings, однак з ними є певні труднощі з розподілом частот.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) планує в 2018 році запустити рейси до Валлетти (Мальта) і Брюсселю (Бельгія).

«Чекаємо найближчим часом AirMalta, яка відкриває зовсім новий для нас напрямок до Валлетти. Дуже сподіваємося, що відновить рейси до Брюсселю SN Brussels Airlines. Кінець року - Ryanаir. Це ті компанії, які знаходяться у зоні видимості», - розповів в інтерв'ю «Ліга.Бізнес» гендиректор столичного аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін.

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Також «Бориспіль» веде переговори з лоукостерами еasyJet і Germanwings, однак з ними є певні труднощі з розподілом частот.

«EasyJet поки що зацікавлений тільки в одному напрямку - Берлін, але там проблема з частотами. Більше того, до цього напрямку є великий інтерес у німецького лоукостера Germanwings, але через обмеження частот між аеропортами Франкфурта, Берліна і Мюнхена ця авіакомпанія нічого підтвердити нам поки не могла. Хоча це питання обговорюється вже другий рік, я налаштований оптимістично», - зазначив Рябікін.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2018 року аеропорт «Бориспіль» з другої спроби уклав угоду з найбільшим лоукост-перевізником Європи Ryanair. Вже з осені цього року українці зможуть літати літаками цього ірландського лоукостера з Києва за 10 напрямами, ще 5 напрямків будуть зі Львова.