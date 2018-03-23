Ryanair зайшов в Україну: куди можна буде полетіти та скільки це коштуватиме (відео)
17:04, 23 березня 2018Суспільство
2455
Найбільший лоукост-перевізник Європи Ryanair таки прийшов до України.
Ryanair зайшов в Україну
23 березня аеропорт «Бориспіль» та Ryanair підписали офіційний контракт про співпрацю. Після першої невдалої спроби заходу Ryanair в Україну його друге «пришестя» виявилось успішним.
Компанія оголосила, що літатиме з Києва та Львова.Мінімальна заявлена ціна квитка в один бік – 10 євро.
Читайте такожВід 10 до 46 євро: стали відомі ціни на рейси Ryanair з Києва та Львова
Перші польоти літаків Ryanair очікуються у жовтні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Прихід Ryanair в Україну. Друга спроба