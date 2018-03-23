Ryanair зайшов в Україну: куди можна буде полетіти та скільки це коштуватиме (відео)

Найбільший лоукост-перевізник Європи Ryanair таки прийшов до України.

23 березня аеропорт «Бориспіль» та Ryanair підписали офіційний контракт про співпрацю. Після першої невдалої спроби заходу Ryanair в Україну його друге «пришестя» виявилось успішним.

Компанія оголосила, що літатиме з Києва та Львова.Мінімальна заявлена ціна квитка в один бік – 10 євро.

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Перші польоти літаків Ryanair очікуються у жовтні.