Названі найкращі країни для бізнес-туризму

16:25, 09 квітня 2018
Новини туризму
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Німеччина - найсприятливіша для розвитку стартапів / фото УНІАН

Відповідний рейтинг був опублікований U.S. News and World Report, який до цього вже публікував загальний рейтинг "найкращих країн світу".

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Так, перше місце у рейтингу посіла Німеччина (третє місце у загальному рейтингу найкращих країн світу), яка витрачає 2,88% свого ВВП на розвиток та дослідження.

На другому місці - Японія (3,28% ВВП на розвиток та п'яте місце у рейтингу найкращих країн), на третьому - США (2, 79% ВВП на розвиток та восьме місце у рейтингу найкращих країн).

Далі розташувалася Великобританія (1,70% витрат ВВП на розвиток та четверте місце у рейтингу найкращих країн). Замикає п'ятірку найкращих країн для успішного розвитку стартапів лідер рейтингу найкращих країн світу - Швейцарія (витрачає 2,97% ВВП на дослідження та розвиток).

Також до топ-10 країн для успішного початку власного бізнесу увійшли Швеція, Канада, Сингапур, Нідерланди та Норвегія.

Україна у цьому рейтингу на 48 місці (між Панамою та Чілі), що дещо краще, ніж її позиції у рейтингу найкращих країн світу - там в України 69 місце.

Зазначимо, раніше стало відомо, які європейські міста найбільше страждають від заторів.

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Теги: #Японія#Україна#США#Німеччина#Швейцарія#стартап#Великобританія#рейтинг країн#бізнес-туризм