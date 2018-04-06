Стало відомо, які європейські міста найбільше страждають від заторів

Із 25 міст, які опинилися в рейтингу, 10 є столицями держав.

У трійку лідерів за рівнем завантаженості доріг серед європейських міст увійшли Москва, Лондон і Париж.

Про це пише The Telegraph.

За даними міжнародної компанії Inrix, яка вивчає організацію дорожнього руху в різних країнах і містах, паризькі автомобілісти проводять в заторах у середньому 65 годин на рік. Жителі Лондона стоять у заторах 73 години в році.

А безумовним лідером цього рейтингу є столиця Росії Москва, жителі якої втрачають у дорожньому трафіку 91 годину на рік.

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На четвертому місці опинився Стамбул, в якому можна провести в заторах у середньому 59 годин у році.

На п'ятому місці стоїть російський Краснодар із показником у 56 втрачених годин життя у році. Шостим виявився швейцарський Цюріх, де люди проводять в заторах у середньому 54 години в році.

Сьоме і восьме місця в даному рейтингу (або швидше антирейтингу) знову зайняли російські міста - Санкт-Петербург (53 години) і Сочі (48) відповідно. А ще одне російське місто - Нижній Новгород - замикає першу десятку міст з "жорстким" трафіком із показником у 47 годин.

Варто зазначити, що жоден український населений пункт не потрапив у ТОП-25 європейських міст із найбільшими заторами.

Як зазначає The Telegraph, із цих 25 міст 10 є столицями держав.

Настільки гнітюча ситуація з трафіком в Москві, пише видання, може бути пов'язана з привілеями в дорожньому русі, які надаються кортежам багатих і знаменитих, що може ускладнювати весь інший трафік.

Що стосується Лондона, Парижа і низки інших європейських міст, їх влада вивчає можливості зробити свої населені пункти більш дружніми до людей, а не автомобілів, у тому числі за рахунок обмеження на в'їзд у центральну частину міста.